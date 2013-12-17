台湾债市：RP利率持稳上日，银行负数操作不影响利率

路透台北12月17日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二大致持稳上日。今日投信传出少量赎回，但市场资金依旧充沛，除寿险询券度不减外，银行当前积极采负数操作，资金供给持续充裕，不过利率没有明显变化。

交易员指出，虽然市场传出本提存期银行端超额准备频频出现负数，担心年底的例行季节因素是否将由松转紧，而令操作趋向保守，利率调降也显得谨慎；但多数交易员仍认为银行端的操作对RP市场影响有限，投信、寿险、企业及民间客户等RP资金供应端来源不虞匮乏，不致令年底调度生变。

“银行的负数操作看起来只是为了消化短钱，提存期底回补没有问题，存量充裕。”一位证券商交易员称。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.56-0.57%，少量仍见成交0.58%，与上日大致相同；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-0.68%，也与上日相同。

大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.54%；公司债RP利率年内主交投区在0.56-0.58%，亦与上日雷同。

本周较大额的公司债发行包括：周二鸿海 60亿台币，周三南亚塑胶 104亿、富邦金控 26.5亿，周四联邦银行 30亿、玉山银行15亿，及周五新光钢 5亿、万洲化学7亿、亿光电子40亿。