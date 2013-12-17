更新版 1-新债招标：中国国开行福娃债增发收益率多接近预期，长端需求略好

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 五年债收益率略低，其他品种多接近预期
* 总体需求较为稳定，10年等长端略好
* 资金显紧，新债收益率仍在年内高位 (新增市场评论和细节)
路透上海12月17日 - 中国国家开发银行 周二增发的五期固息债(市场戏称“福娃债”)，中标收益率多接近预期。不过本周起转紧的资金面，仍压制短端，一年和三年期品种收益率再创年内高点；而以10年为代表的长端，因绝对收益吸引，需求相对略好。
与上周同期发行的五期债相比，本周福娃债增发总量减至200亿元人民币。10年期品种在发行量有所增加的同时，收益率较上周同期降逾6个基点(bp)。但因市场整体未脱疲势，新债收益率水平仍处在年内高位。
上海一银行交易员表示，本周国开福娃债，在各期限发行量上有所变化，即增加七年和10年的发行量，而减少了一年等短期品种的规模。最终发行结果也显示，长端因绝对收益较高优势，需求确实胜于短端。
五期债中，除五年期品种加权收益率低于预测均值近5个bp(基点)外，其他期限多接近预测值。业内人士并透露，美国式招标的三年和七年期边际中标收益率分别为5.5848%和5.7342%。
从周一起，银行间市场资金面有显紧迹象。除主要回购利率止跌转升外，交易员并透露，上日大额支付系统被迫延迟关闭。
银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为5.3752%、5.5413%、5.5870%、5.6241%和5.6420%。
今日增发新债具体情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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发行量(亿元) 20 30 30 50 70
预测均值 5.36% 5.53% 5.60% 5.67% 5.70%
加权收益率 5.3622% 5.5542% 5.5545% 5.6783% 5.6951%
边际收益率 -- 5.5848 -- 5.7342% --
投标倍数 2.37倍 2.58倍 2.71倍 1.91倍 2.46倍
第43-47期债历次发行利率(收益率)如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率(10/22) 4.55% 4.89% 4.97% 5.0130% 5.04%
10/29增发中标收益率 4.8512% 5.0971% 5.1630% 5.1940% 5.2223%
11/5增发收益率 4.8138% 5.0777% 5.1918% 5.2599% 5.34%
11/12增发收益率 4.9891% -- -- -- --
11/21增发收益率 -- 5.5412% 5.6250% -- --
11/26增发收益率 -- 5.4878% 5.5333% -- --
12/3增发收益率 -- 5.3653% 5.4469% 5.5206% --
12/10增发收益率 5.3159% 5.4899% 5.5979% 5.6740% 5.7592%
12/17增发收益率 5.3622% 5.5542% 5.5545% 5.6783% 5.6951%
今日新发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
另外，本周四国开行还将招标发行三期债，发行总额不超过170亿元。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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