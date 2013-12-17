日本金融：下一财年新债发行将力争维持或低于本年度水平--财相

路透东京12月17日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，政府在编制2014/15财年预算草案时，将力争把新债发行量维持在等于或低于当前年度的水平。

政府消息人士周一告诉路透，日本就下一财年总账预算的讨论已进入最后阶段，总账预算将超过96万亿日圆的创纪录规模。