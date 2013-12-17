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货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 12:06 BJT

日本金融：下一财年新债发行将力争维持或低于本年度水平--财相

路透东京12月17日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，政府在编制2014/15财年预算草案时，将力争把新债发行量维持在等于或低于当前年度的水平。

政府消息人士周一告诉路透，日本就下一财年总账预算的讨论已进入最后阶段，总账预算将超过96万亿日圆的创纪录规模。

据悉，预算草案的规模将高于本财年92.6万亿日圆的初始预算，而债券发行量会低于今年的42.85万亿日圆。草案将于12月24日由首相安倍晋三的内阁来批准。(完) (编译 隋芬; 审校 艾茂林)
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