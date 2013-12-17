中国货币市场：七及14天回购利率小升，逆回购续停及缴税令资金显紧

路透上海12月17日 - 中国银行间市场周二早盘质押式回购利率 隔夜微降，但七天和14天品种报价小升。市场人士表示，资金呈进一步紧张迹象，央行公开市场继续暂停逆回购操作，推升谨慎预期，且月中还面临财税上缴压力，导致场内融出资金机构寥寥。

“今天好像除了政策性(银行)出了点(资金)，就没有了，比昨天还差。”华南一商业银行交易员称。

北京一券商交易员也表示，“很紧的，不好借，银行间(质押式回购)价格现在没什么指示意义，看交易所的价格，隔夜已经到6%了。”

他并指出，每个月到月中阶段资金都会偏紧，“财税上缴原因。”

上证一天国债质押式回购利率 早盘最新报在5.93%，盘中最高达6.25%。

北京一大型国有商业银行交易员则提到，从上周五下午开始到今日，资金紧张情势在逐步加深，周一补缴存款准备金，央行公开市场未做任何操作，加上月中的财税上缴压力，“我们自己也挺难的，基本下半年都是这样，只要有两家以上大行(资金)紧，市场就不会好过。”

无视流动性的局促，央行连续第二周在公开市场暂停了七天期逆回购操作；此前已连续两周净回笼，累计达840亿元人民币。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:34 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜 3.5078 3.5105 -0.27

七天 4.5824 4.4470 +13.54

14天 4.7324 4.4977 +23.47

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.9200 4.6650 +125.50

七天 6.0300 5.0600 +97.00

14天 6.5800 5.4100 +117.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.6400 3.6000 +4.00

七天 4.4800 4.3700 +11.00

14天 4.6000 4.3900 +21.00

Shibor

其中:隔夜 3.4700 3.4470 +2.30

七天 4.4590 4.3580 +10.10

三个月 5.3537 5.3310 +2.27