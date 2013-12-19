《全球主要央行动态》--12月19日

以下所列为上周四下午至本周四(12月12日-12月19日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三宣布将缩减购债规模，但同时试图安抚市场，暗示其指标利率保持在低位的时间甚至可能长于其先前的承诺。美联储表示，将把每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元。此举可能标志着史无前例的刺激政策走向结束。

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**中国**

中国人民银行公布四季度储户问卷调查显示，居民物价满意指数为20.5%，比上季回落0.9个百分点。其61.6%的居民认为物价高，比上季上升1.8个百分点。

中国央行行长周小川表示，未来资金价格的平衡点是由总供给、总需求决定，而中国目前相对来说资金的总需求偏大，发展的积极性很强。在这种情况下，资金价格的均衡点就会偏高，这是中国经济的特点。

中国人民银行货币政策司副司长姚余栋撰文称，降低政府杠杆率是个全球性难题，“去杠杆化”的漫长过程，对经济增长确实构成了挑战。

中国人民银行货币政策二司司长李波称，随着人民币跨境使用规模的逐步扩大及中国金融市场的进一步开放，人民币作为计价货币具有一定的前景，中国应发展离岸人民币市场，鼓励境外机构开发人民币计价的投融资金融产品。

**欧元区**

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，通胀若在低位维持过长时间，欧洲央行将准备采取行动，并补充道他确信欧元区将避免重蹈日本覆辙。但德拉吉不愿透露底牌，并拒绝详细讨论可能会采取何种工具来扭转物价长期处于低位的局面。

欧洲央行表示，已任命努伊(Daniele Nouy)出任管欧元区新成立的银行监管委员会主席，为加强区域金融整合跨出了一步。这个新机构的成立是推动欧洲银行业联盟工作的一部份，该联盟还需要设立一个单一机制来处置破产银行以强化金融体系，以便有能力应对未来可能出现的危机。

欧洲央行提出警告，称欧元区很多国家距离健全的财政状态还有很长的路要走，并且敦促欧盟执委会行使新的职权，确保补救工作不会出现松懈。欧洲央行在月度报告中表示，过去几年欧元区总体负债率减半，说明该地区整合努力成效渐显，但仍然广泛存在问题。

欧洲央行总裁德拉吉表示，央行不会单方面对银行业资产负债表上的不同欧元区公债赋予风险权重。他指出，此事需要全球达成一致，暗示短期内不会出现这种情况。

**英国及德国**

英国央行12月4-5日会议记录指出，如果英镑进一步大幅升值，英国经济复苏可能面临风险，这是央行首次强烈暗示担心英镑近期的涨势。央行货币政策委员会称，过去一个月英镑升值2%，反映出经济前景走强，但英镑继续升值可能有损英国出口。

英国央行总裁卡尼警告称，英国的经济复苏可能因为欧元区依旧疲弱而受到拖累。欧元区是英国主要的出口市场。

英国央行总裁兼金融稳定委员会主席卡尼表示，各国政府明年将达成协议，规定在一家银行倒闭时股东及债权人承担损失的顺序。

德国央行预期该国经济在未来几个月将强势扩张，得益于汽车等制造业反弹及消费者与企业信心好转。

一名德国政府发言人证实，政府希望由德国央行副总裁劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)接替亚斯穆森出任欧洲央行执委一职。

**日本**

日本央行短观调查显示，日本9-12月大型制造业企业信心升至六年高位，这对日相安倍晋三旨在结束15年通缩的刺激政策是个好兆头。但调查显示，企业对前景不太乐观，对增加资本支出较为谨慎，这凸显他们对于日本经济能否延续目前动能没有把握。

日本央行的一名官员表示，央行要到2016年3月底才开始出售从金融机构购买的股票，比原定时间推迟了两年。

**澳洲**

澳洲央行总裁史蒂文斯暗示，近期内没有进一步降息的迫切需要，较低的借贷成本正在支撑经济。史蒂文斯亦表示，乐见澳元近期的下滑，澳元进一步走软将有助于实现更为均衡的经济复苏。

澳洲央行公布12月3日政策会议记录表示，有更多迹象显示以往的降息对刺激经济起到作用，不过该行这次仍未排除在必要时进一步宽松政策的可能性。

**亚洲国家**

印度央行意外保持政策利率不变，尽管其表示当前通胀率过高。但央行亦表示零售物价有可能下滑，同时还表达对国内经济疲弱的担忧。市场原预期，印度央行将把回购利率调升25个基点，但央行却将其维持在7.75%。

菲律宾央行维持指标利率在纪录低点3.5%不变，这是其连续第九次会议维持利率不变。目前菲律宾短期内没有通胀威胁，明年的经济增速预计将保持坚挺。

印尼央行维持指标利率在7.50%不变，一如预期，因该国转为小幅贸易顺差，且通胀减弱。

韩国决策者承诺，如果美联储缩减购债的决定冲击国内市场，将采取必要行动，但强调所采取的行动可能被视为降低不确定性。

菲律宾央行表示，美联储缩减购债规模的决定，可能导致市场短期内有些波动，但不会出现5/6月份时市况不稳的情形。

印尼央行将与日本央行的货币互换协议规模扩大近一倍，旨在当美联储开始缩减刺激举措时，能对潜在波动提供更多缓冲。两家央行同意将货币互换协议规模扩大至227.6亿美元，之前为120亿美元。 （完）

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN\]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......