《热点透视》亚斯穆森告别欧洲央行，总裁德拉吉受创不轻

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briancon

路透伦敦12月16日 - 欧洲央行总裁德拉吉已成为新一届德国政府组阁的受害者之一，他将失去他在欧洲央行执行委员会的最佳伙伴之一--亚斯穆森。亚斯穆森将在德国总理梅克尔的联合政府担任副部长。

从亚斯穆森2012年1月加入欧洲央行以来，便扮演极其重要的角色。在德国朝野许多人士开始不满欧洲央行宽松货币政策之时，他成为德拉吉与梅克尔之间的重要连系人。当德拉吉在2012年夏季宣布将“不计一切”保住欧元时，亚斯穆森支持德拉吉的政策转变。

他是德拉吉眼中的德国好人，与爱找麻烦的魏德曼形成强烈对比；兼任德国央行总裁的魏德曼常带头反对德拉吉的政策。亚斯穆森过去两年在50多次演讲及专访中，总会说明为什么德国没有必要担心放宽货币政策。

虽有亚斯穆森的辩护，德拉吉在德国仍然受到猛烈攻讦，有人暗示德拉吉的意大利籍身份，不适合担任欧洲央行总裁。最近几个月德拉吉的谈话显得更加审慎，他很清楚德国对于可能进一步宽松货币政策的反对态度日益高涨。

不论德国选出由谁接任亚斯穆森的位子，德拉吉这份工作都会更加困难。德拉吉必须向外界证明他不会受到德国小报影响，就像他不会让欧洲央行受到各国政府影响一样。为了坚守欧洲央行使命--维持通胀率接近2%，但低于2%，欧洲央行或许需要尝试跨入未知领域，但德拉吉对政治风向非常敏感，他可能对带领欧洲央行走上这条路更加感到犹豫。而相关措施可能包括购买资产、实施负利率或设定提高流动性目标。