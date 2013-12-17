《热点透视》亚斯穆森告别欧洲央行，总裁德拉吉受创不轻

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Pierre Briancon
路透伦敦12月16日 - 欧洲央行总裁德拉吉已成为新一届德国政府组阁的受害者之一，他将失去他在欧洲央行执行委员会的最佳伙伴之一--亚斯穆森。亚斯穆森将在德国总理梅克尔的联合政府担任副部长。
从亚斯穆森2012年1月加入欧洲央行以来，便扮演极其重要的角色。在德国朝野许多人士开始不满欧洲央行宽松货币政策之时，他成为德拉吉与梅克尔之间的重要连系人。当德拉吉在2012年夏季宣布将“不计一切”保住欧元时，亚斯穆森支持德拉吉的政策转变。
他是德拉吉眼中的德国好人，与爱找麻烦的魏德曼形成强烈对比；兼任德国央行总裁的魏德曼常带头反对德拉吉的政策。亚斯穆森过去两年在50多次演讲及专访中，总会说明为什么德国没有必要担心放宽货币政策。
虽有亚斯穆森的辩护，德拉吉在德国仍然受到猛烈攻讦，有人暗示德拉吉的意大利籍身份，不适合担任欧洲央行总裁。最近几个月德拉吉的谈话显得更加审慎，他很清楚德国对于可能进一步宽松货币政策的反对态度日益高涨。
不论德国选出由谁接任亚斯穆森的位子，德拉吉这份工作都会更加困难。德拉吉必须向外界证明他不会受到德国小报影响，就像他不会让欧洲央行受到各国政府影响一样。为了坚守欧洲央行使命--维持通胀率接近2%，但低于2%，欧洲央行或许需要尝试跨入未知领域，但德拉吉对政治风向非常敏感，他可能对带领欧洲央行走上这条路更加感到犹豫。而相关措施可能包括购买资产、实施负利率或设定提高流动性目标。
犹豫不决只会提高发生通缩及市场动荡的风险。可惜梅克尔政府提名的执委人选，可能不会是德拉吉诠释他“不计一切”承诺时所需要的有力盟友。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。