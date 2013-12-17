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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 15:08 BJT

台湾债市：五年券殖利率收盘创近五个月新低，零星买盘带动

* 五年债殖利率收盘创波段低点
    * 追价买盘仍十分零星，动能受考验
    * 今晚美债走势关键

    路透台北12月17日 - 台湾指标五年期102/11  殖利率周二收盘
创近五个月低位。虽然美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议今晚召开，台债市场短券不畏
变数，先行反应台币浮滥的资金行情，在零星交投中殖利率再创波段低点。
       
    公债交易员指出，10年期美债殖利率稳于当前区间，再弹风险似有降低，市场也预期FE
D不会给出太过令人意外的声明，令买盘寻得理由适度进场。五年券殖利率盘中先行走低，
风险较高的10年债102/10 也跟进，为市场略略指出方向。
    
    “因为抓不准什么时候是殖利率高点，有些银行最近就像是定期定额一样，开始建置一
些部位...反应的还是资金多这一块。”一位公股银行交易员说。
    
    五年债收盘来到近五个月低位，殖利率收盘前低在今年7月24日报1.055%。
          
    交易员估明日10年102/10波动区间在1.65-1.675%，五年券102/11在1.05-1.07%，短券
殖利率有机会测重要关卡1.05%。
    
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5    102/11                   -1.00     1.0600  *1.0600-1.0750      13.0
   10    102/10                   -0.40     1.6630   1.6630-1.6701       5.0
    *表该券交易来低位
    
    交易员指出，相对五年债受惠台币资金行情，10年债仍担忧今明两天FED会议变数，今
日波动较小。市场人士指出，往常经验显示FED开会首日虽尚未公布声明全文，但市场或率
先反应预期及部分传出市场的消息，因而美债今晚走势至为关键，料提供台债市场明日交投
指引。
    
    另一证券商交易员则指出，虽然因成交量低殖利率参考性有限，但今日场中上档买盘确
实隐隐浮现，不过考量流动性不佳，预料买盘追价不至于过于积极，而是守株待兔，在殖利
率扬升时承接。
    
    “银行拿的不一定就是交易部位，是有这个好处...感觉上上档买点一直在下滑。”上
述交易员指出。
    
    美国公债价格周一下跌，此前公布制造业数据好坏不一，而投资人等待美联储本周公布
政策声明。指标10年期美国公债价格           下跌3/32，收益率(殖利率)报2.879%。[US
/NCN]

    路透调查显示，经济成长前景好转将支持美联储明年3月开始缩减购债，但也不能排除
美联储下周二和周三的会议上宣布缩减举措。32位分析师预计，美联储将于明年3月采取行
动，22位分析师预计美联储明年1月行动，只有12位分析师预计下周行动。               
    
    本周全球重要经济事件与数据包括：
    
    周二：美联储(FED)联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议、美国CPI；
    周三：美国FOMC宣布利率决定，美联储主席贝南克举行记者会、欧洲央行管委会和全体
会议，无利率决定发布、美国房屋开工年率、美国Markit服务业PMI、英国货币政策委员会
利率决定；
    周四：日本央行公布利率决议、美国初请失业金人数、美国新屋销售年率、美国费城联
邦储备银行制造业指数；
    周五：美国实质国内生产总值、美国企业获利、欧元区消费者信心指数、英国国内生产
总值。
    
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10      102/10                       1.6630
          5      102/11                       1.0600
          2       102/7                     没有成交
 (完) 

 (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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