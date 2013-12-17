离岸人民币：IFC联手渣打银行推新兴市场人民币贸易融资--新闻稿

路透香港12月17日 - 世界银行集团成员机构IFC（国际金融公司）已与渣打银行 签署人民币跨境贸易融资的风险分担协议，将增加中国各家银行及参与对华进出口业务的中国，亚洲各国等的企业及商家可用的人民币结算的贸易融资额。这亦是IFC首次涉足人民币结算的跨境贸易融资。

渣打银行周二发布的新闻稿显示，上述为期三年的计划金额达30亿元人民币（5亿美元），预计有望资助超过360亿元的人民币贸易结算。项目以50:50风险共担方式进行，其中渣打银行投入为2.5亿美元，IFC投入1亿美元，另外项目还从韩国开发银行(KDB)和瑞士再保险企业业务部的子公司Swiss Re International SE分别募集1亿美元和5,000万美元。

渣打集团行政总裁冼博德表示，与IFC合作设立这一人民币项目，将为亚洲、非洲和中东地区的发展中国家提供价格优惠的信贷支持。预计到2020年，中国28%的国际贸易将以人民币结算。

“人民币将迎来金融体系的重大变化，相信协议将对以人民币结算的贸易发挥关键作用。”冼博德称。

IFC执行副总裁兼首席执行官蔡金勇表示，这一项目通过降低交易成本，使更多规模较小和缺乏经验的银行能够参与人民币贸易融资业务，从而帮助农业、设备和重要物资的供货商进入新的市场，有助于在新兴市场支持经济增长和促进共享繁荣。

过去三年中，人民币贸易融资已显着加快，中国贸易以人民币结算的比例不断增加。资助以人民币结算的交易可以减少外汇风险，并降低因美元和人民币汇率波动而增加的交易成本。该项目预计还能刺激人民币贸易融资的增长，特别是可以提升目前规模较小、服务水平较低的银行的能力。

中国央行官员预计今年跨境贸易人民币结算量能达到去年的两倍。数据显示，2012年银行累计办理跨境贸易人民币结算业务2.94万亿元,同比增长41%。按此计算，今年有望达到5.88万亿元。