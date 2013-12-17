中国汇市：人民币即期早盘走势持平，年内升值空间料已有限

* 人民币即期早盘走势持平

* 交易人士预期年内升值空间料已有限

* 关注美联储议息会议

路透北京12月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘走势持平。交易人士认为，目前离岸CNH价格接近在岸价格，即期结购汇相对均衡，疑似干预力度也较前期减小，年底前升值空间已经较为有限。

他们表示，美国议息会议举行后，如果美元指数大幅上涨，也将进一步减轻人民币升值压力。本周稍晚美联储将出炉关键的政策决议。

不过，考虑到11月银行结售汇等数据仍指向资本流入压力较大，加之目前在6.07元处仍时有疑为干预的大行购汇出现，说明升值压力还没有释放完毕。

上海一股份行交易员称，近些天结购汇感觉相对均衡一些，但价格能稳定在6.07，说明干预虽然仍然存在，否则感觉可能还有100-200个点子的升值空间。

中国外管局最新统计数据显示，11月银行代额结售汇顺差和远期结售汇均位于年内较高水平，意味着资金流入仍然较大，人民币汇率持续面临升值压力。

但也有交易员认为年内继续走升已无必要。一国有大行交易员则认为，今年即期已经基本升值到位，“升值指标应该已经完成了吧。”

北京时间12:08，人民币兑美元即期报6.0714元，上日收报6.0715元。今日人民币兑美元中间价 为6.1108元，上日中间价为6.1124元。

全球汇市方面，欧元周二在亚洲交易时段占据上风，因欧元区制造业数据意外强劲，同时美联储何时开始缩减刺激措施的不确定性令美元处于防御态势。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1300/20，上日尾盘为6.1240。

北京时间12:08，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0690/13元，上一交易日尾盘报6.0695元。