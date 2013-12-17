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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 12:17 BJT

中国新债：南方电网周三将发行50亿元超短融，期限六个月

路透上海12月17日 - 中国南方电网有限责任公司周二公告称，将于周三(18日)在银行间市场簿记建档发行50亿元人民币超短期融资券，期限六个月(180天)。

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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南方电网 500 50 6 12/18簿记建档 工商银行 AAA 12/19 12/20

中国银行

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(完)

参看详情,可点选上海清算所网站 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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