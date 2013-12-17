香港热股：中海油早盘曾挫至四个月低位，遭投行降低明年产量预测

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港12月17日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周二早盘曾挫近4%至四个月低位，稍早遭投行降低明年产量预测。
中海油今早曾挫3.9%，低探14.12港元，为自8月以来低位。早盘收跌3.54%，报14.18港元；大市恒生指数 则升0.3%。
投行瑞信的报告称，据该行了解，中海油今年计划投产的10个中国海域项目迄今只有一半投产，当中两个大型项目--荔湾3-1和陆丰7-2可能延至明年投产令产量贡献减少，对公司整体生产表现有负面影响。
“中海油弱于预期的执行能力，可能进一步拖慢项目进度。”瑞信分析师黄康民在报告中称。
瑞信将中海油2014年产量增长预测降至8%，原为14.6%，但同时将2015年预测由14.9%升至22%，以反映中海油维持2011-15年复合增长率6-11%目标之下，后年需加快生产。
瑞信并将中海油明年每股盈利预测下调5%至每股1.64元人民币，不过维持目标价21港元，较现水平约有48%上升空间。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。