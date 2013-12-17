投行观点：台湾2014年经济成长2.9%，明年下半年起有升息可能--美银美林

路透台北12月17日 - 国际投行美银美林周二表示，预估台湾明年经济温和成长，成长率预估仅有2.9%，低于长期平均值4%，而通膨率预估也只有1.2%，台湾央行最早要到明年下半年起才有可能升息。

相较台湾官方统计预测机构--主计总处预估的明年经济成长2.59%，美银美林的预估稍高。

美银美林经济师周奂彤表示，台湾的出口以及接单两者之间出现落差愈加明显，主要是部分高科技产业的海外生产比重一直攀升，造成订单无法挹注出口；此外，台湾出口主要竞争国家--韩国与全球主要国家陆续签订自由贸易协定，反观台湾的脚步较缓慢，都是明年经济预估的变数。

“台湾和韩国有70%的出口产品是重叠的，台湾虽然和纽西兰、新加坡签了自由贸易协定，但韩国却跟更大的澳洲签了自贸协定。”周奂彤表示。

她也说，台湾签订自贸协定的速度比起亚洲邻国慢，这个因素虽对明年台湾的GDP影响不大，但对台湾未来五-十年的经济发展却有重大的影响。

她也认为，若是台湾与中国的服务贸易协定在立法院迟迟无法过关，对台湾明年GDP负面影响约0.2-0.3个百分点，可能令台湾明年GDP下修至2.5%左右。

周奂彤认为，台湾政府未来可能会将目标转到服务业上，而非专注在出口厂商上，未来可能会加强鼓励企业提升员工薪资以促进内需，以此做为台湾产业转型的契机。

她也认为，尽管台湾明年出口表现较弱令经济成长失色，但由于过去美国量化宽松政策推出时，外资流入台湾的金额相对较少，也因为台湾拥有相对强健的财政体质，在量化宽松政策退场时，台湾所受到的伤害也会较小。(完)