《热点透视》中国互联网巨头逐鹿传统行业，过度扩张恐致弄巧成拙

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robyn Mak 编译 朱晓军
路透香港12月17日 - 还记得以前线下公司都拼命想成为在线公司吗？相反的剧情正在中国上演。中国的互联网巨头正在进军从物流到消费电子等传统行业。这一进程将会加快，但这些非常之举可能最终演变成为过度扩张。
中国的互联网还很年轻，但已经呈现集中化趋势。三大巨头--腾讯 、阿里巴巴和百度 主导了市场，不过留住和增加用户的战争还将持续。根据comScore，腾讯的社交网络月度用户达6.26亿人，但其旗下视频网站的9月月度观众数量仅仅排名第六。为了增加流量，腾讯比对手开价更高购买版权内容，并且制作自己的节目。该公司如果在电影业进行收购也并不令人意外--中国第二大视频门户网站乐视在10月已经收购了一家电视制作公司。
另外两家科技巨头也在线下投资，争取更多地接触潜在网络用户。电子商务公司阿里巴巴12月宣布以28亿港元投资一家电子和物流集团。搜索引擎运营商百度已经与智能手机和可穿戴设备生产商合作，以推广其云平台。某家互联网公司如果投资该地区处境艰难的宏达电 等手机生产商，也并非不可思议。
这些公司的风险之一是过度扩张。百度在本质上不是一家硬件生产商；供应链和售后配送网络需要新的技巧。如果百度真的考虑卖手机，那阿里巴巴也可能对物流进行类似投资。但这些机遇也许将成为干扰因素。中国科技公司如果步子迈得太大太快，或许会危及到其核心业务。
投资线下业务也将摊薄利润率。百度目前99%的营收来自广告，其营业利润率高达43%，令人艳羡不已。Facebook 利润率为32%。而手机生产商联想 利润率仅为2.5%。投资者希望营收增长和保持市场份额--但是，一旦丰厚的利润划上句号，他们的耐心也可能快到尽头了。(完) (译文审校 隋芬)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。