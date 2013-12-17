《热点透视》中国互联网巨头逐鹿传统行业，过度扩张恐致弄巧成拙

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robyn Mak 编译 朱晓军

路透香港12月17日 - 还记得以前线下公司都拼命想成为在线公司吗？相反的剧情正在中国上演。中国的互联网巨头正在进军从物流到消费电子等传统行业。这一进程将会加快，但这些非常之举可能最终演变成为过度扩张。

中国的互联网还很年轻，但已经呈现集中化趋势。三大巨头--腾讯 、阿里巴巴和百度 主导了市场，不过留住和增加用户的战争还将持续。根据comScore，腾讯的社交网络月度用户达6.26亿人，但其旗下视频网站的9月月度观众数量仅仅排名第六。为了增加流量，腾讯比对手开价更高购买版权内容，并且制作自己的节目。该公司如果在电影业进行收购也并不令人意外--中国第二大视频门户网站乐视在10月已经收购了一家电视制作公司。

另外两家科技巨头也在线下投资，争取更多地接触潜在网络用户。电子商务公司阿里巴巴12月宣布以28亿港元投资一家电子和物流集团。搜索引擎运营商百度已经与智能手机和可穿戴设备生产商合作，以推广其云平台。某家互联网公司如果投资该地区处境艰难的宏达电 等手机生产商，也并非不可思议。

这些公司的风险之一是过度扩张。百度在本质上不是一家硬件生产商；供应链和售后配送网络需要新的技巧。如果百度真的考虑卖手机，那阿里巴巴也可能对物流进行类似投资。但这些机遇也许将成为干扰因素。中国科技公司如果步子迈得太大太快，或许会危及到其核心业务。

投资线下业务也将摊薄利润率。百度目前99%的营收来自广告，其营业利润率高达43%，令人艳羡不已。Facebook 利润率为32%。而手机生产商联想 利润率仅为2.5%。投资者希望营收增长和保持市场份额--但是，一旦丰厚的利润划上句号，他们的耐心也可能快到尽头了。(完) (译文审校 隋芬)