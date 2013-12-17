香港股市：早盘小幅攀升，投资者静候美联储政策会议

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港12月17日 - 香港股市周二小幅走高，但升幅受内地股市疲弱走势限制，因诸多投资者静候今日稍晚开始的美联储政策会议对购债规模的决议。
截至午盘，恒生指数 涨0.3%至23,184.56点，恒生国企指数 亦涨0.3%。
“投资者在美联储会议前夕极为谨慎，未来一天或两天仍将处于观望态势，”凯基证券亚洲营运总裁邝民彬表示。
“投资者如今非常挑剔，只有股票背后有消息支撑才会追捧，”他表示。他并补充称零售和博彩类股在圣诞节和新年假期之前仍将成为首选。
澳门博彩类股延续近期升势，金沙中国 上涨2.2%，来到纪录高位。
香港联交所周二称，昆仑能源 股份暂停买卖，暂未获悉原因。两位了解情况的消息人士对路透表示，又有两位中石油集团的高管被中国官方调查。
中国长城科技股份有限公司 飙升34%，此前该公司获中国电子信息产业集团以逾四成溢价提出私有化。 (完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。