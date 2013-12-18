主要国家经济指标预测--12月18日****

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 12月17日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0100 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元) 上半年 赤字23.2 -- 现金预算收支(亿新西兰元) 赤字40.8 -- 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.1% +0.2% (较上年同期) +2.1% +2.2% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +2.6% +2.7% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +2.7% +2.7% PPI投入物价指数(较前月) -0.7% -0.5% (较上年同期) -1.0% -1.15% PPI产出物价指数(较前月) -0.2% -0.1% (较上年同期) +0.8% +0.9% PPI核心产出物价指数(较前月) -0.1% +0.1% (较上年同期) +0.7% +0.9% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.9% +0.9% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 12月 62.0 55.0 现况指数 32.4 30.0 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 12月 正12 正11 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月14日当周 +4.8% -- 1330 美国CPI(较上月) 11月 持平 +0.1% (较上年同期) +1.2% +1.3% 扣除食品和能源(较上月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +1.7% +1.7% 1330 美国每周实质所得(较上月) 11月 +0.4% +0.3% 1330 美国经常帐(亿美元) 第三季 赤字948.4 赤字1,000 1330 加拿大制造业销售(较上月) 10月 +0.1% -0.3% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月14日当周 +2.9% -- 1500 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 58 55 1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI指数 11月 +0.2% -- 2145 新西兰经常账收支(亿新西兰元) 第三季 赤字47.8 赤字43 截止第三季末年度 赤字87.7 赤字88.3 2350 日本出口(较上年同期) 11月 +18.4% +17.9% 进口(较上年同期) +21.1% +21.4% 贸易收支(亿日圆) 逆差12,929 逆差13,190 (完)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当