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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 08:45 BJT

****主要国家经济指标预测--12月18日****

附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：  
    
    12月17日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    现值       预估值    
    0100    新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元) 
                                                           上半年   赤字23.2         --
                  现金预算收支(亿新西兰元)                          赤字40.8         --
    0930    英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                  11月    +0.1%        +0.2%
               　　                (较上年同期)                      +2.1%        +2.2%
                零售物价指数(RPI)(较前月)                            +0.1%        +0.1%
                             (较上年同期)                            +2.6%        +2.7%
                扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                +0.1%        +0.1%
                                         (较上年同期)                +2.7%        +2.7%
                PPI投入物价指数(较前月)                              -0.7%        -0.5%
                       (较上年同期)                                  -1.0%       -1.15%
                PPI产出物价指数(较前月)                              -0.2%        -0.1%
                       (较上年同期)                                  +0.8%        +0.9%
                PPI核心产出物价指数(较前月)                          -0.1%        +0.1%
                           (较上年同期)                              +0.7%        +0.9%
    1000    欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)       11月终值    -0.1%        -0.1%
                                      (较上年同期)                   +0.9%        +0.9%
    1000    德国ZEW经济景气判断指数                          12月    62.0          55.0
                           现况指数                                  32.4          30.0  
    1100    英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                  12月    正12          正11
    1245    美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)          12月14日当周   +4.8%            --
    1330    美国CPI(较上月)                                  11月     持平        +0.1%
                   (较上年同期)                                       +1.2%       +1.3%
                扣除食品和能源(较上月)                                +0.2%       +0.1%
                              (较上年同期)                            +1.7%       +1.7% 
    1330    美国每周实质所得(较上月)                         11月     +0.4%       +0.3%
    1330    美国经常帐(亿美元)                             第三季 赤字948.4   赤字1,000
    1330    加拿大制造业销售(较上月)                         10月     +0.1%       -0.3%
    1355    美国Redbook连锁店销售(较上年同期)        12月14日当周     +2.9%          --
    1500    美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数         12月        58          55
    1630    美国克利夫兰联邦储备银行CPI指数                  11月     +0.2%          -- 
    2145    新西兰经常账收支(亿新西兰元)                 第三季    赤字47.8      赤字43
                                                 截止第三季末年度  赤字87.7    赤字88.3
    2350    日本出口(较上年同期)                             11月    +18.4%      +17.9%
                 进口(较上年同期)                                    +21.1%      +21.4%
                 贸易收支(亿日圆)                                逆差12,929  逆差13,190  (完)

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