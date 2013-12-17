《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月17日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *神华集团 600 50 3 12/18簿记建档 兴业银行 AAA 12/19 12/20 中信银行 ======================================================================================== *南方电网 500 50 6 12/18簿记建档 工商银行 AAA 12/19 12/20 中国银行 ======================================================================================== *北京基础设施 100 40 6 12/18簿记建档 国开行 AAA 12/19 12/20 投资有限公司 中国银行 ======================================================================================== 五矿股份 400 30 9 推迟发行 中国银行 AAA -- -- 农业银行 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *重庆铁发遂渝 7.7 7.7 12 12/20簿记建档 兴业银行 AA 12/23 12/24 高速公路公司 ======================================================================================= *河南能源化工 100 20 12 12/20簿记建档 中信证券 AAA 12/23 12/24 集团 中信银行 ======================================================================================= *深圳地铁集团 45 15 12 12/24簿记建档 国开行 AAA 12/25 12/26 平安银行 ======================================================================================= 巨化集团 19 5 12 12/18簿记建档 建设银行 AA+ 12/19 12/20 中信银行 ======================================================================================= 中国城市 25 25 12 12/18-12/19簿记 北京银行 AA+ 12/20 12/23 建设控股集团 恒丰银行 ======================================================================================= 安信证券 35 10 3 12/19招标 兴业银行 AAA 12/20 12/23 ======================================================================================= 中国航空技术 50 15 12 12/19簿记建档 农业银行 AAA 12/20 12/23 国际控股公司 平安银行 ======================================================================================= 波鸿集团公司 8 4 12 12/23簿记建档 招商银行 AA- 12/25 12/26 中国银行 ======================================================================================= 江苏吴中 3 1 12 12/23簿记建档 招商银行 A+ 12/24 12/25 ======================================================================================= 长江电力 180 30 12 推迟发行 建设银行 AAA -- -- 农业银行 ======================================================================================= 成都双流机场 12 1 12 推迟发行 浦发银行 AA+ -- -- ======================================================================================== 金城集团 6 3 12 推迟发行 招商银行 A+ -- -- (中航机电系统有限公司提供担保) ======================================================================================== 四川水电投资 10 5 12 推迟发行 兴业银行 AA -- -- 经营集团 ======================================================================================= 现代牧业集团 14 7 12 推迟发行 招商银行 AA -- -- ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *中煤能源 100 10 7 12/24簿记建档 建设银行 AAA 12/26 12/27 中金公司 ======================================================================================== 国电电力 27 10 约定赎回前 12/18簿记建档 农业银行 AAA 12/20 12/23 长期存续 中金公司 ======================================================================================== 河南能源 80 30 5 推迟发行 中信证券 AAA -- -- 化工集团 20 7 (品种间可回拨) 中信银行 ======================================================================================== 同仁堂 5 5 5 推迟发行 中信银行 AA -- -- 中信建投 ======================================================================================== 无锡产业 10 10 5 推迟发行 工商银行 AA+ -- -- 发展集团 建设银行 ======================================================================================== 百联集团 20 10 3 推迟发行 工商银行 AAA -- -- ======================================================================================== 德力西集团 10 5 3 推迟发行 广发银行 AA -- -- ======================================================================================== 金晶科技 5 2 3 推迟发行 建设银行 AA- -- -- ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 曹巍浩; 审校 丁淑琴)