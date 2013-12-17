中国股市：沪综指缩量收创一个月新低，避险情绪升温致大盘六连跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京12月17日 - 中国股市沪综指周二缩量收创一个月新低，并为连续第六日下跌。分析师表示，市场整体表现疲软，临近年关避险情绪升温，前期领涨的家电传媒板块获利回吐压力较大领跌，短期大盘继续弱势震荡可能性大。
沪综指 收报2,151.079点，跌9.782点或0.45%，此前收盘低点为11月15日的2,135.83点。上证A股今日成交额668亿元人民币，上日为863亿元，此前成交低位为11月11日的598亿元。
“应该是受宏观经济增速回落的影响，年底市场有获利兑现的预期，（投资者）有一个落袋为安的需求。”信达证券策略分析师艾宜称。
财新报导称此前结束的中央经济工作会议，明确了2014年的经济社会发展目标。其中，经济增长预期目标定为7.5%左右，与今年一致。
艾宜并表示，市场连续下跌后，大盘蓝筹银行股的价值逐渐显现，汇金连续增持四大行是对其目前股价的认可，应属利好的底部信号，但这并不意味着市场将会立即出现反弹。
上证银行股指数 收跌0.32%，走势强于大盘。
中国工商银行 等四大国有银行周二分别发布公告称，其最大股东中央汇金投资公司的增持计划已实施完毕，汇金投资在每家银行的增持数量均超过1亿A股。
沪深300指数 收报2,356.376点，跌0.49%；沪深300指数期货主力12月合约 尾盘报2,357.8点，跌0.77%，成交452,932手。(完) (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。