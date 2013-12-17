中国股市：沪综指缩量收创一个月新低，避险情绪升温致大盘六连跌

路透北京12月17日 - 中国股市沪综指周二缩量收创一个月新低，并为连续第六日下跌。分析师表示，市场整体表现疲软，临近年关避险情绪升温，前期领涨的家电传媒板块获利回吐压力较大领跌，短期大盘继续弱势震荡可能性大。

沪综指 收报2,151.079点，跌9.782点或0.45%，此前收盘低点为11月15日的2,135.83点。上证A股今日成交额668亿元人民币，上日为863亿元，此前成交低位为11月11日的598亿元。

“应该是受宏观经济增速回落的影响，年底市场有获利兑现的预期，（投资者）有一个落袋为安的需求。”信达证券策略分析师艾宜称。

财新报导称此前结束的中央经济工作会议，明确了2014年的经济社会发展目标。其中，经济增长预期目标定为7.5%左右，与今年一致。

艾宜并表示，市场连续下跌后，大盘蓝筹银行股的价值逐渐显现，汇金连续增持四大行是对其目前股价的认可，应属利好的底部信号，但这并不意味着市场将会立即出现反弹。

上证银行股指数 收跌0.32%，走势强于大盘。

中国工商银行 等四大国有银行周二分别发布公告称，其最大股东中央汇金投资公司的增持计划已实施完毕，汇金投资在每家银行的增持数量均超过1亿A股。