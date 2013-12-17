《全球汇市》欧元守在数年高点附近，美元在美联储会议前走势蹒跚

澳洲政府并放弃了重回预算盈余的打算，称若不调整政策，预测下个10年每年都将出现赤字。

澳元兑美元 报0.8940美元，接近周五创下的三个月低位0.8909。

在最近的媒体专访中，澳洲央行总裁史蒂文斯表示，他认为(澳元汇率为)0.85美元要比0.95美元更合理。

澳元兑日圆 小跌0.1%，至92.10日圆，但仍在重要支撑水准约91.80日圆上方，该水准为100日移动均线切入位。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3769 1.3760 +0.07 +4.36 1.3194

美元/日圆 102.95 103.01 -0.06 +18.69 86.74

欧元/日圆 141.78 141.73 +0.04 +23.87 114.46

美元/瑞郎 0.8866 0.8873 -0.08 -3.16 0.9155

英镑/美元 1.6318 1.6296 +0.14 +0.41 1.6251

美元/加元 1.0583 1.0594 -0.10 +6.67 0.9921

澳元/美元 0.8944 0.8947 -0.03 -13.94 1.0393

新西兰元/美元 0.8279 0.8257 +0.27 -0.05 0.8283

澳元/日圆 92.100 92.150 -0.05 +2.19 90.130

新西兰元/日圆 85.260 85.040 +0.26 +18.68 71.840

英镑/日圆 168.02 167.85 +0.10 +19.32 140.82

澳元/新西兰元 1.0798 1.0830 -0.30 -13.89 1.2540

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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