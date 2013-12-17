国际油市：布兰特原油跌向109美元，投资人在FED会议前获利了结

“布兰特在升破110美元关卡后，目前看到投资人在美联储会议前结清部分仓位。”Astmax投资的商品基金经理Tetsu Emori表示。“但需求面益发良好。中国回稳了，欧洲正在改善，美国也是如此。那将支撑油价。”

全球制造业和商业活动在12月出现扩张，新订单激增提振欧元区企业活动在年末来到高位。12月Markit欧元区综合PMI初值升至52.1，这是2011年年中以来第二高的数字，且高于路透调查预估中值的51.9。这项数据今年下半年皆高于荣枯分水岭50

美国11月制造业产出连升第四个月，且各行业产出差不多全线增加，再度表明经济动能增加。

Emori称，发达国家整体经济改善，重燃需求增长的希望；而对中东的供应疑虑，则将继续支撑布兰特原油和美国原油在110及98美元上方，市场已在应对利比亚供应受扰的影响。

澳新银行(ANZ/澳盛)分析师在一份报告中称，较寒冷的冬季亦料对油价构成支撑。

投资者亦在等待美国原油库存数据的出炉，以评断美国需求前景。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻