国际油市：布兰特原油跌向109美元，投资人在FED会议前获利了结

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
“布兰特在升破110美元关卡后，目前看到投资人在美联储会议前结清部分仓位。”Astmax投资的商品基金经理Tetsu Emori表示。“但需求面益发良好。中国回稳了，欧洲正在改善，美国也是如此。那将支撑油价。”
全球制造业和商业活动在12月出现扩张，新订单激增提振欧元区企业活动在年末来到高位。12月Markit欧元区综合PMI初值升至52.1，这是2011年年中以来第二高的数字，且高于路透调查预估中值的51.9。这项数据今年下半年皆高于荣枯分水岭50
美国11月制造业产出连升第四个月，且各行业产出差不多全线增加，再度表明经济动能增加。
Emori称，发达国家整体经济改善，重燃需求增长的希望；而对中东的供应疑虑，则将继续支撑布兰特原油和美国原油在110及98美元上方，市场已在应对利比亚供应受扰的影响。
澳新银行(ANZ/澳盛)分析师在一份报告中称，较寒冷的冬季亦料对油价构成支撑。
投资者亦在等待美国原油库存数据的出炉，以评断美国需求前景。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 石冠兰)
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路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。