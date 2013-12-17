台湾股市：电子股带动台股收高，观望美联储会议结果

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北12月17日 - 台湾股市周二收盘反弹，跟随美股、亚股涨势。其中近来饱受环保争议的半导体大厂--日月光 一扫阴霾涨停，带动电子股 扬升。但市场在美国联邦储备理事会(FED)议息会议前仍多保持观望。
大盘加权股价指数收报8,352.93点，升0.47%；台股今日成交量 初值为687.20亿台币，上日修正后为668.54亿。
台新投顾黄文清经理说，〞日月光在环保事件后重挫，今天止跌反弹，也是今天反弹的原因之一。〞
惟他也表示，美联储将在周二-周三举办议息会议，周三将宣布利率决定，由于市场对美联储会议结论相当观望，预估台股将在结果出炉之前，量缩震荡整理。他认为，只要美联储会议结论不超出市场意料之外，则台股在此变数过后，仍有机会突破今年高点8,501点。
美股道琼 周一收升0.82%报15,884.57点。本地时间近14:00，韩股 扬升0.33%。台股今年盘中高位在12月11日的8,501.77点。
日月光今日收涨停报27.55台币；电子类股跳涨0.95%。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。