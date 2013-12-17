台湾股市：电子股带动台股收高，观望美联储会议结果

路透台北12月17日 - 台湾股市周二收盘反弹，跟随美股、亚股涨势。其中近来饱受环保争议的半导体大厂--日月光 一扫阴霾涨停，带动电子股 扬升。但市场在美国联邦储备理事会(FED)议息会议前仍多保持观望。

大盘加权股价指数收报8,352.93点，升0.47%；台股今日成交量 初值为687.20亿台币，上日修正后为668.54亿。

台新投顾黄文清经理说，〞日月光在环保事件后重挫，今天止跌反弹，也是今天反弹的原因之一。〞

惟他也表示，美联储将在周二-周三举办议息会议，周三将宣布利率决定，由于市场对美联储会议结论相当观望，预估台股将在结果出炉之前，量缩震荡整理。他认为，只要美联储会议结论不超出市场意料之外，则台股在此变数过后，仍有机会突破今年高点8,501点。

美股道琼 周一收升0.82%报15,884.57点。本地时间近14:00，韩股 扬升0.33%。台股今年盘中高位在12月11日的8,501.77点。