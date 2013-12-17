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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 14:17 BJT

韩国汇市：韩元兑美元近持平，市场屏息以待联储会议

路透首尔12月17日 - 周二韩元兑美元 在当地市场几近收平，因投资者在本周美联储会议前屏息观望。

韩元兑美元 在当地市场收报1,051.1，几乎持平于周一收盘价1,051.5。(完)

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