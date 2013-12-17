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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 14:20 BJT

日本股市：收高，但美联储会议结果出炉前交投清淡

路透东京12月17日 - 日本股市日经指数周二收高，归功于强劲的美国制造业数据。不过交投清淡，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周政策会议结果公布前，多数投资者持观望态度。

欧元区12月综合采购经理人指数(PMI)表现强劲，创2011年年中以来第二高，亦支撑市场人气。

日经指数 收高0.8%，报15,278.63点，部分扳回上日的较大跌幅。

东证股价指数 上升0.8%至1,232.31点，仅有19亿股换手，成交量为10月22日以来最低。(完)
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