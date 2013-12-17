日本股市：收高，但美联储会议结果出炉前交投清淡

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京12月17日 - 日本股市日经指数周二收高，归功于强劲的美国制造业数据。不过交投清淡，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周政策会议结果公布前，多数投资者持观望态度。
欧元区12月综合采购经理人指数(PMI)表现强劲，创2011年年中以来第二高，亦支撑市场人气。
日经指数 收高0.8%，报15,278.63点，部分扳回上日的较大跌幅。
东证股价指数 上升0.8%至1,232.31点，仅有19亿股换手，成交量为10月22日以来最低。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。