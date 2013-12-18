《中国债券市场每日交易备忘》--12月18日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国神华集团50亿元人民币三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行和中信银行主承 南方电网50亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和中行主承 北京基础设施投资有限公司40亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行和中行主承 国电电力 58亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，招商银行和交通银行主承 巨化集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，建行和中信银行主承 中国城市建设控股集团25亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，北京银行和恒丰银行主承 国电电力10亿元约定赎回前长期存续中票簿记建档(主体评级AAA)，农行和中金公司主承 ============================================================================ 二、新债上市： 宁德国资投资经营8亿元七年期固息债1380373，票面利率7.99% 库车城市建设投资集团5亿元七年期固息债1380377，票面利率7.95% 华能国际 50亿元九个月期超短融011312004，票面利率5.7% 上海南汇发展集团9亿元一年期短融041354075，票面利率6.65% 广西铁路投资集团10亿元一年期短融041359078，票面利率6.8% 龙岩交通发展集团8亿元五年期中票101355012，票面利率8.1% 沃森生物 5亿元三年期中票101376001，票面利率8.3% 沃森生物 5亿元五年期中票101376002，票面利率8.6% ============================================================================ 三、缴款： 农发行50亿元三年期增发债130433，发行价格99.84元 大理经济开发投资集团4亿元七年期固息债1380379，票面利率8.3% 财政部150亿元三个月期贴现国债139908，发行价格98.827元 西南证券 4亿元三个月期短融 广发证券 25亿元三个月期短融 湖南富兴集团6亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 财政部260亿元五年期固息国债080026到期兑付，票面利率1.77% 江苏国泰国际集团4亿元一年期短融041259078到期兑付，票面利率5.21% 中国诚通控股集团5亿元10年期固息债078084付息，票面利率6.05% 国开行300亿元七年期固息债080225付息，票面利率3.28% 财政部282.7亿元10年期固息债090012付息，票面利率3.09% 九江市城建投公司12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980177付息，票面利率7.1% 镇江新区经济开发总公司14亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980178付息，票面利率6.5% 温州银行12亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1220024付息，票面利率6.5% 白城中兴城市基础设施建设公司10亿元七年期固息债1280471付息，票面利率7% 杭州萧山国资经营5亿元三年期中票1282545付息，票面利率5.17% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --尽管连续两个月外汇占款居于高位，但中资商业银行提前打响的年末存款保卫战导致流动性紧张状况难以缓 解。中国人民银行周二公布的数据显示，11月全部金融机构新增外汇占款3,979亿元人民币，较上月的4,416亿元 有所回落，但仍处于相对高位。 --中国国企改革再进一步。上海市今天公布国资国企改革20条改革举措，将国资委系统80%以上的国资集中在战 略性新兴产业、先进制造业和现代服务业、基础设施与民生保障等关键领域和优势产业。 今日公布70个大中城市11月住宅销售价格月度报告 12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为13.7%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 丁淑琴/李宏薇)