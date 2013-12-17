更正-《Saft专栏》缩减QE美联储等得起，但投资者未必

(更正：译文有误，第三段末尾应为推高到原来的四倍，非“推高四倍”，第八段应为企业并未“更新设备”，非“重组”)

撰稿 James Saft 编译 朱晓军

路透12月17日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周召开会议，尽管它也许到了缩减购债规模的时候，却可能不会采取行动。

不论美联储作何决定，金融市场都肯定应该抛售，但也几乎可以断定它们不会。

美联储将在周三宣布利率政策，此后美联储主席贝南克有机会解释他们缩减或不缩减购债规模的原因。路透调查的分析师中不到五分之一预计美联储会在12月缩减购债，而最近一系列鼓舞人心的数据，已经在短短一个月内就把这个比例推高到了原来的四倍。

根据贝南克的三个检测标准--就业、经济增长和通胀，情况并不算糟糕。11月就业人数增长20.3万，似乎已形成趋势，而且失业率降至7%。制造业看似正在回暖，预算谈判的负面影响减弱，全球形势也很有利。只有通胀率仍然顽固地低于目标。10月通胀率为0.7%。

的确，从风险管控的观点来看，继续购债可能弊大于利。乐观地看，量化宽松(QE)让融资成本更低，全面支撑房屋、汽车、艺术品、股票和债券等价格。这有助于改善家庭财务状况，至少对于那些已经拥有财富和贷款的人来说是这样。

但与此同时，购债也在重新分配财富，受益人普遍是上层和那些金融行业中间人。

看看那些借入廉价资金的人用钱干什么，也能让我们缩减购债的论点更加有力。企业在过去一年的信贷市场债务增加逾8,000亿美元，推动信贷市场增长9%，接近经济增速的三倍。

不过，企业并未进行设备更新或者扩大规模。它们只是回购了超过3,600亿美元的自身股票进行金融运作。此举增强了收益，似乎将推高股价，但却无助于改善经济产能或竞争力。

“显然，并非所有债务都是不良债务，但是当贷款用在发展生产之外的项目时，就让人开始感到担心，”Gluskin Sheff分析师David Rosenberg在客户报告中写道，“如果资金流向了生产类投资，那实际上没有问题。但是，我充其量只能说它们没有流向生产。”

**扭曲市场**

对美联储缩减购债最有力的论据不是经济上，而是现实层面的：美联储可以购买的债券越来越少。美联储12月购入的公债，包括对已经持有的到期债券进行再投资，已经超过了11月美国发债规模的80%。

市场忧虑的是，扭曲市场的行为造成了定价错估，即常说的泡沫，这将在破裂时造成破坏性影响。

因此，虽然低通胀和叶伦明年初接替贝南克担任美联储主席都是可以再等一等的充分理由，但天平另一端也许分量更重。

如果美联储真的把不可避免的缩减购债推迟，市场基本将肯定从假期一直涨到新年。投资者已经表示出乐观情绪；他们错把账面盈利当作实体经济的真正增长，而且坦率地说，很多人认为美联储希望他们赚钱，也会为此相应地调整政策。

这次上涨将铸成大错。

缩减购债势在必行，而且多年来的延迟成本也将随之兑现。利率将上涨，一边倒的债市投资也将变得极其不受待见。股市会最终受损，其间还将波及一些其他方面。热点地区的房地产市场已经开始崩溃，南加利福尼亚州、菲尼克斯和拉斯维加斯等地区的销量都出现了两位数下滑。

信贷市场也会快速降温，投资者将出现账面亏损，可能会导致家庭和企业依赖于银行业，而银行业未必能堪当大任。

所有这些都会在某个时候发生。对美联储和投资者而言，主要的问题是掌握好时机。美联储可能希望再等等，期待明年经济承受力变得更强。