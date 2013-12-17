中国警方抓获疏附暴恐案嫌犯6人

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月17日 - 新疆政府称，警方已抓获与喀什地区“12.15”暴力恐怖袭击案件有关的犯罪嫌疑人六名。
此前官方媒体报导称，周一喀什地区疏附县公安局民警在萨依巴格乡抓捕犯罪嫌疑人时，突遭多名暴徒袭击，公安民警果断处置，击毙14名暴徒，两名警察殉职。
新疆警方认定，该案件是一起有组织、有预谋的暴力恐怖袭击案件。
政府声明指出：“该团伙多次聚集，观看暴恐视频，宣扬宗教极端思想，制造爆炸装置、枪支，数次进行试爆，预谋实施暴恐活动。”
政府称，自今年8月开始，以艾山?司马义为首，逐步形成了有20名成员的暴恐团伙。（完）
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。