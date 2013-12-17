英国经济：更多企业认为2014年薪资将随着经济复苏好转--CBI调查

路透伦敦12月17日 - 英国工业联盟(CBI)周二公布的一项调查显示，有更多英国企业预计明年薪资调涨脚步跟得上通胀水准。

CBI说，42%受访企业相信薪资成长会与零售物价指数(RPI)相符，这个比例是2009年以来最高的。

英国央行卡尼11月时表示，薪资成长率若想与消费者物价指数(CPI)一致，可能要到2014年中期-2016年年底之间才能实现。

RPI给出的通胀数据通常比CPI高，而且通常是民间企业聘雇合约的基准，不过近几年的薪资成长落后于RPI。

“正如我们今日所见，薪资正重回成长，”CBI的就业主管Neil Carberry说。