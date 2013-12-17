英国经济：更多企业认为2014年薪资将随着经济复苏好转--CBI调查

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透伦敦12月17日 - 英国工业联盟(CBI)周二公布的一项调查显示，有更多英国企业预计明年薪资调涨脚步跟得上通胀水准。
CBI说，42%受访企业相信薪资成长会与零售物价指数(RPI)相符，这个比例是2009年以来最高的。
英国央行卡尼11月时表示，薪资成长率若想与消费者物价指数(CPI)一致，可能要到2014年中期-2016年年底之间才能实现。
RPI给出的通胀数据通常比CPI高，而且通常是民间企业聘雇合约的基准，不过近几年的薪资成长落后于RPI。
“正如我们今日所见，薪资正重回成长，”CBI的就业主管Neil Carberry说。
雇主对加薪的态度仍然谨慎，有39%的企业说计划让加薪幅度低于RPI，仅有7%称愿意用高于RPI的幅度加薪。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。