中国金融：明年要防范化解部分保险公司偿付能力不足等风险--保监会

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京12月17日 - 中国保监会主席项俊波称，明年是保险业风险防范工作面临重大挑战的一年，要防范化解满期给付和退保、部分公司偿付能力不足、流动性、资金运用等风险。
刊登在保监会网站上的新闻稿表示，明年要在第二代偿付能力监管体系建设、保险资金运用监管、产品监管、保险集团监管等方面要有明显突破。
“放开放活市场的事，管住管好该管的事，不断提高监管的科学性有效性。”项俊波说。
项俊波并表示，要促进保险业转型升级，提升行业服务能力。要落实好十八届三中全会对巨灾保险、农业保险、养老保险、大病保险的工作要求。
上周五结束的中央经济工作会议明确提出，明年将继续实施积极财政和稳健货币政策，保持国内生产总值(GDP)合理增长，并对粮食安全，淘汰落后产能，防范债务风险等都给予高度关注。 （完） (发稿 谢衡; 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。