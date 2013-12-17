中国金融：明年要防范化解部分保险公司偿付能力不足等风险--保监会

路透北京12月17日 - 中国保监会主席项俊波称，明年是保险业风险防范工作面临重大挑战的一年，要防范化解满期给付和退保、部分公司偿付能力不足、流动性、资金运用等风险。

刊登在保监会网站上的新闻稿表示，明年要在第二代偿付能力监管体系建设、保险资金运用监管、产品监管、保险集团监管等方面要有明显突破。

“放开放活市场的事，管住管好该管的事，不断提高监管的科学性有效性。”项俊波说。

项俊波并表示，要促进保险业转型升级，提升行业服务能力。要落实好十八届三中全会对巨灾保险、农业保险、养老保险、大病保险的工作要求。