印度经济：当局将维持黄金进口限制，虽然贸易逆差改善

10月黄金进口从5月的162吨降至10月的24吨，帮助缓解经常账赤字。卢比亦自纪录低位反弹10%左右。

这促使印度黄金行业游说政府收回严苛规定。

但一些分析师认为那些规则应会继续保留。

“我们这个时候不应期待黄金进口限令的松动。我会等等看是否黄金进口持续降低，”当地评级机构CARE Ratings首席经济学家Madan Sabnavis称。

印度明年5月将举行大选，这加大了对于印度政府可能松动规则以取悦部分公众。