印度经济：当局将维持黄金进口限制，虽然贸易逆差改善

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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10月黄金进口从5月的162吨降至10月的24吨，帮助缓解经常账赤字。卢比亦自纪录低位反弹10%左右。
这促使印度黄金行业游说政府收回严苛规定。
但一些分析师认为那些规则应会继续保留。
“我们这个时候不应期待黄金进口限令的松动。我会等等看是否黄金进口持续降低，”当地评级机构CARE Ratings首席经济学家Madan Sabnavis称。
印度明年5月将举行大选，这加大了对于印度政府可能松动规则以取悦部分公众。
一位参与制定黄金政策的官员表示，央行和政府应等更长时间来观察限令的影响。(完) (编译 张若琪/石冠兰 审校 艾茂林)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。