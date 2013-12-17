欧洲企业：石油贸易商维多向LME提出会员申请，寻求业务触角多元化

路透伦敦12月16日 - 瑞士贸易商维多公司(Vitol)已向伦敦金属交易所(LME)提出会员申请。维多公司正力图从以石油为主的业务多元化至其他大宗商品领域。

LME在一项会员公告中称，LME考虑给予维多准会员资格(associate membership)。

维多申请的是层级较低的第五类会员，有权以客户的身分在LME交易，但不得发出LME合约。

类似维多这样的能源贸易商，为了减少对石油的依赖以及扩大成长机会，正努力将业务在向金属及食品等大宗商品多样化。

LME并表示，香港利记集团也申请成为第五类会员。