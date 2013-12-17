欧洲企业：石油贸易商维多向LME提出会员申请，寻求业务触角多元化

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透伦敦12月16日 - 瑞士贸易商维多公司(Vitol)已向伦敦金属交易所(LME)提出会员申请。维多公司正力图从以石油为主的业务多元化至其他大宗商品领域。
LME在一项会员公告中称，LME考虑给予维多准会员资格(associate membership)。
维多申请的是层级较低的第五类会员，有权以客户的身分在LME交易，但不得发出LME合约。
类似维多这样的能源贸易商，为了减少对石油的依赖以及扩大成长机会，正努力将业务在向金属及食品等大宗商品多样化。
LME并表示，香港利记集团也申请成为第五类会员。
据其公司网站，利记是亚洲最大的有色金属供应商之一。(完) (编译 李婷仪 审校 石冠兰)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。