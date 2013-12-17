中国资管：中信信托嫁接在土地流转信托上资金信托呼之欲出

路透北京12月17日 - 由中信信托操刀的安徽宿州5,400亩土地流转项目因国内首单土地信托吸引了不止一家跨国公司的瞩目，而且随着项目推进，中信信托嫁接在土地信托之上的资金信托也呼之欲出。

中信信托有限责任公司与拜耳作物科学（中国）有限公司周二在北京就土地流转下现代农业科技创新与发展正式签署合作备忘录。

拜耳作物科学大中华区总经理贺远波在签约仪式上表示，拜耳目前会专注于与中信信托在现代农业领域的合作，暂不考虑其他相关金融机构。拜耳将在安徽建立农业技术推广中心，本周三还将于中信信托土地流转信托的服务提供商--安徽帝元探讨合作细节。

而据中信信托人士透露，还有总部在亚洲的某跨国农业企业要与之展开养殖领域等的合作，目前尚有谈判细节未确定。

随着上述合作项目的推进，中信信托将逐步开展宿州帝元循环农业产业园区的第二板块项目--养殖产业。

“种植产业不需要多少钱，安徽帝元有足够实力，自有资金就可实现。但是养殖领域就会有资金投入，大家就能看到土地的金融资本属性被激发后的效果，比如后续的资金信托。”中信信托投资银行部副总经理吴超杰表示。

中信信托10月推出国内首只基于农村土地承包经营权流转的信托产品，期限12年。信托计划的A类委托人为宿州市某区政府，成立时发行A类信托单位5,400万份，信托计划的服务商为安微帝元现代农业投资公司。 随后北京信托的土地信托产品也正式推出。

按照中信信托规划，宿州现代农业循环经济示范园将包含五大板块，现代农业种植及水资源保护工程、现代化养殖、生物质能源和基质肥项目、设施农业和农业物联网、农业科研平台。五大板块将形成完整的农业循环产业链。现代化养殖、生物质能源和基质肥项目、设施农业三个板块都需要资金投入。

本周山东广播电视台新闻中心《山东新闻联播》报导称，山东省青州市政府和中信信托签署1万亩土地流转协议，其中首期规模1,850亩。与宿州项目不同，青州项目的委托人是农民自发成立的合作社。

目前，中信信托和北京信托都在开展土地信托方面的尝试，从宏观的角度讲，这种尝试和中共十八届三中全会提出的“赋予农民更多财产权利”是一致的。而且三中全会要求“加快构建新型农业经营体系”，“鼓励和引导工商资本到农村发展适合企业化经营的现代种养业”。

德商拜耳(Bayer) 在大中华地区拥有约1.1万名雇员，其全球营收的四分之一来自亚太地区市场。拜耳在大中华区的业务主要集中于三大子集团--拜耳医药保健、拜耳作物科学及拜耳材料科技。（完） (发稿 张胜男; 审校 杨淑祯)