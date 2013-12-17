路透基点：华通电脑(重庆)将五年期贷款规模增至8,400万美元--RLPC

路透香港12月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，华通电脑(重庆)有限公司已把五年期定期贷款的规模从7,000万美元增至8,400万美元.

11家银行参与本案，包括10家牵头行和簿记行：台湾银行(1,200万美元)、彰化商业银行(800万美元)、玉山商业银行(800万美元)、华南商业银行(800万美元)、台湾土地银行(800万美元)、台北富邦商业银行(800万美元)、台新国际银行(800万美元)、合作金库(800万美元)、中国信托商业银行(600万美元)和远东国际银行(600万美元)。

大众银行承贷400万美元。台湾银行为额度代理行，彰化银行、玉山银行、华南银行和合作金库为文件准备行。

本案将于12月23日签署协议。

这笔无抵押贷款由母公司华通电脑提供担保，利率为三个月或六个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码125个基点。

若台北银行间美元利率(TAIFX)和Libor利差超过35个基点，借款方将支付高出的部分。

受邀参贷银行承贷1,000万美元或以上者，获25基点前端费用，以及牵头行兼簿记行头衔。承贷500-990万美元者，获前端费用15基点，300-490万美元者获10基点费用。

融资动用额度低于60%的话，有15个基点的承诺费。

贷款有两年宽限期，将分七期每半年不等额偿还：10%(第1-3期)、17.5%(第4-7期)。

融资所得将用做在重庆建设新厂以及营运资本。