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货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 15:41 BJT

欧洲个股：11月大宗商品管理资产总额较上月减少80亿美元--巴克莱资本

路透12月17日 - 巴克莱 旗下投行巴克莱资本周二公布，全球大宗商品管理资产11月总额降至3,320亿美元，低于上月的3,400亿美元。

巴克莱资本表示，11月大宗商品管理资产总额较上年同期减少880亿美元，以及投资人资金由大宗商品净流出363亿美元，皆创下最大降幅纪录。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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