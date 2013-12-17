欧洲个股：Gazprom明年初步预算未含通往中国输气管道的投资--报导

路透莫斯科12月17日 - 俄罗斯媒体周二报导指出，该国最大天然气生产商Gazprom 的2014年初步投资计划，并未纳入兴建通到中国的一条输气管道，及相关天然气田开发的财源。

俄塔社(Itar-Tass)和商业日报Vedomosti引述公司消息人士的话称，Gazprom尚未编列Power of Siberia输气管道和Chayanda天然气田开发的预算，因目前为止公司还未能和中国就定价达成协议。

Gazprom拒绝立即对此发表评论，但被问到是否未能编列该管道预算时，一位公司消息人士说，“看来是如此。”

Gazprom原预计年底前和中方敲定协议，但Vedomosti引述Gazprom消息来源指出，期限已延至1-2月。

Gazprom通常在年度中还会增加投资计划。

欧洲国家正试图切断对俄罗斯供应天然气的依赖，因此每年输运380亿立方米天然气至中国的协议，对设法将供气对象分散至欧洲以外的Gazprom来说至关重要。(完) (编译 张若琪 审校 王翔琼/艾茂林)