欧洲个股：Gazprom明年初步预算未含通往中国输气管道的投资--报导

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透莫斯科12月17日 - 俄罗斯媒体周二报导指出，该国最大天然气生产商Gazprom 的2014年初步投资计划，并未纳入兴建通到中国的一条输气管道，及相关天然气田开发的财源。
俄塔社(Itar-Tass)和商业日报Vedomosti引述公司消息人士的话称，Gazprom尚未编列Power of Siberia输气管道和Chayanda天然气田开发的预算，因目前为止公司还未能和中国就定价达成协议。
Gazprom拒绝立即对此发表评论，但被问到是否未能编列该管道预算时，一位公司消息人士说，“看来是如此。”
Gazprom原预计年底前和中方敲定协议，但Vedomosti引述Gazprom消息来源指出，期限已延至1-2月。
Gazprom通常在年度中还会增加投资计划。
欧洲国家正试图切断对俄罗斯供应天然气的依赖，因此每年输运380亿立方米天然气至中国的协议，对设法将供气对象分散至欧洲以外的Gazprom来说至关重要。(完) (编译 张若琪 审校 王翔琼/艾茂林)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。