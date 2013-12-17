《焦点》新西兰央行出拳打压房价，或为主要央行QE退场指明出路

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
**初见成效**
新西兰央行称，其举措已经取得一定的初步成功，10月新增住房贷款中，低存款的贷款所占比例从8月的逾25%降至11.5%。
不过新西兰11月房价还是同比上涨9.6%至纪录高位，房地产中介机构报告称成交量下降，但价格未见松动。
新西兰央行副总裁Grant Spencer说：“在当前房价已然过高的情况下，存款较低的贷款的比重降低有助于降低房价剧烈修正的风险。”、
新西兰央行表示，房贷限制完全显效预计要到明年年初，但在需求明显下降后，其不得不放宽措施，针对建造新房的贷款豁免了这些规定。
银行还剩六个月时间来满足央行的限制规定。
Roost Mortgage Brokers发言人发Colleen Dennehy说：“新西兰央行的新政策已经动摇了银行的放贷和营销策略...对于放款对象和利率银行变得更加挑剔起来。”
对于那些存款比例不到20%的客户，银行现在收取的利率更高，不过似乎在通过加大对高存款比例客户的贷款来加以弥补，虽说此类贷款利润不高。
**维持低利率**
宏观工具可能无法阻止房价形成泡沫，亦无法戳穿泡沫，但应该能够强化金融体系并限制债务的积累。而且不使用利率这样的生硬工具，整体经济可以有更多的复苏时间。
ASB Bank首席分析师Nick Tuffley说：“数据或可让他们安心等一等...令风险倾向于较晚加息。”他预计官方利率将在2014年3月开始上升。
邻国澳洲很可能向新西兰取经，澳洲房价今年截至9月30日上涨7.6%。
道明证券亚太研究部门主管Annette Beacher说：“我认为新西兰房市正在形成一个定时炸弹，泡沫已经根深蒂固，澳洲在这方面落后半个身位，”
“所以实际上澳洲央行可以等等看，宏观审慎工具在新西兰有没有效果。”(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。