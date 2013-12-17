《焦点》新西兰央行出拳打压房价，或为主要央行QE退场指明出路

**初见成效**

新西兰央行称，其举措已经取得一定的初步成功，10月新增住房贷款中，低存款的贷款所占比例从8月的逾25%降至11.5%。

不过新西兰11月房价还是同比上涨9.6%至纪录高位，房地产中介机构报告称成交量下降，但价格未见松动。

新西兰央行副总裁Grant Spencer说：“在当前房价已然过高的情况下，存款较低的贷款的比重降低有助于降低房价剧烈修正的风险。”、

新西兰央行表示，房贷限制完全显效预计要到明年年初，但在需求明显下降后，其不得不放宽措施，针对建造新房的贷款豁免了这些规定。

银行还剩六个月时间来满足央行的限制规定。

Roost Mortgage Brokers发言人发Colleen Dennehy说：“新西兰央行的新政策已经动摇了银行的放贷和营销策略...对于放款对象和利率银行变得更加挑剔起来。”

对于那些存款比例不到20%的客户，银行现在收取的利率更高，不过似乎在通过加大对高存款比例客户的贷款来加以弥补，虽说此类贷款利润不高。

**维持低利率**

宏观工具可能无法阻止房价形成泡沫，亦无法戳穿泡沫，但应该能够强化金融体系并限制债务的积累。而且不使用利率这样的生硬工具，整体经济可以有更多的复苏时间。

ASB Bank首席分析师Nick Tuffley说：“数据或可让他们安心等一等...令风险倾向于较晚加息。”他预计官方利率将在2014年3月开始上升。

邻国澳洲很可能向新西兰取经，澳洲房价今年截至9月30日上涨7.6%。

道明证券亚太研究部门主管Annette Beacher说：“我认为新西兰房市正在形成一个定时炸弹，泡沫已经根深蒂固，澳洲在这方面落后半个身位，”