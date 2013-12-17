《汇市简讯》欧洲开盘：澳元下跌，新西兰元上涨

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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0659 GMT
* 澳元/美元跌0.03%，澳元/新西兰元跌0.19%，新西兰元/美元升0.23%，欧元/日圆涨0.36%
* 美元/印度卢比升0.40%，美元/印尼卢比涨0.29%，美国10年期公债收益率报1.8665%
* 日经指数涨0.83%，沪综指跌0.55%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，澳股指标S&P/ASX 200指数涨0.27%
* 随着经济放缓，澳洲政府密切关注巨额债务
* 新西兰财长预计2016年之后预算盈余扩大
* 欧洲市场开盘：(r.reuters.com/dec27t)(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。