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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 15:23 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：澳元下跌，新西兰元上涨

0659 GMT

* 澳元/美元跌0.03%，澳元/新西兰元跌0.19%，新西兰元/美元升0.23%，欧元/日圆涨0.36%

* 美元/印度卢比升0.40%，美元/印尼卢比涨0.29%，美国10年期公债收益率报1.8665%

* 日经指数涨0.83%，沪综指跌0.55%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，澳股指标S&P/ASX 200指数涨0.27%

* 随着经济放缓，澳洲政府密切关注巨额债务

* 新西兰财长预计2016年之后预算盈余扩大

* 欧洲市场开盘：(r.reuters.com/dec27t)(完)

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