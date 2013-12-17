中国期市：郑棉收盘小涨，滑准税方案调整对内棉影响有限

中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1402 51,450 0.16 212,776 黄金(au) 1406 248.00 0.96 168,762 螺纹钢 (rb) 1405 3,663 -0.43 1,527,492 橡胶 (ru) 1405 19,410 -2.22 203,910 大商所 豆粕 (m) 1405 3,386 1.04 1,625,218 豆油 (y) 1405 7,022 -0.20 877,380 焦炭 (j) 1405 1,558 0.00 214,480 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,872 -0.27 619,824 棉花 (cf) 1405 18,780 0.03 67,796 中金所 沪深300(if) 1312 2,357.8 -0.77 66,933 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 杨淑祯)