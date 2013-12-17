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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 16:06 BJT

中国期市：郑棉收盘小涨，滑准税方案调整对内棉影响有限

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1402     51,450      0.16      212,776 
         黄金(au)     1406     248.00      0.96      168,762 
         螺纹钢 (rb)  1405      3,663     -0.43    1,527,492 
         橡胶 (ru)    1405     19,410     -2.22      203,910 
 大商所  豆粕 (m)     1405      3,386      1.04    1,625,218 
         豆油 (y)     1405      7,022     -0.20      877,380 
         焦炭 (j)     1405      1,558      0.00      214,480 
 郑商所  白糖 (sr)    1405      4,872     -0.27      619,824 
         棉花 (cf)    1405     18,780      0.03       67,796 
 中金所  沪深300(if)  1312    2,357.8     -0.77       66,933 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 杨淑祯)
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