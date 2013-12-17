亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌，受油价走疲及获利了结卖压打击

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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“TOCOM价格下跌，因市场人士在最近走升后了结获利。市场信心不是很好，因为油价疲软压抑胶市，”曼谷一名交易员称。
布兰特原油期货周二跌向每桶109美元。
但交易员表示，美国制造业数据利多支撑TOCOM胶价，使其免于大跌。
美国11月制造业产出连升第四个月，且各行业产出差不多全线增加，再度表明经济动能增加。
沪胶主力5月合约 下跌440元人民币，收报每吨19,410元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)1月期胶最新报每公斤232.0美分，下跌1.9美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍；审校 石冠兰)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。