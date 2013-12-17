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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 15:28 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌，受油价走疲及获利了结卖压打击

“TOCOM价格下跌，因市场人士在最近走升后了结获利。市场信心不是很好，因为油价疲软压抑胶市，”曼谷一名交易员称。

布兰特原油期货周二跌向每桶109美元。

但交易员表示，美国制造业数据利多支撑TOCOM胶价，使其免于大跌。

美国11月制造业产出连升第四个月，且各行业产出差不多全线增加，再度表明经济动能增加。

沪胶主力5月合约 下跌440元人民币，收报每吨19,410元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)1月期胶最新报每公斤232.0美分，下跌1.9美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍；审校 石冠兰)
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