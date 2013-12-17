台湾汇市：台币连六贬续创三个月低位，外资汇出且出口商惜售美元

* 台币汇价连六贬，续创三个月低点 * 外资午后汇出，出口商心态转惜售 * 明日实质交投区间看29.620-29.670 路透台北12月17日 - 台币兑美元 周二第六日收贬，续创三个月收盘低位。汇 银人士称，外资今日虽在台股转为买超，但午后却转为汇出，再加上出口商美元惜售心态偏 浓，令台币持续走贬。 交易员表示，国际美元在美联储政策会议变数尚未厘清前走势蹒跚，韩元也多维持在平 盘附近整理，不过近日台币却缓步走贬。一方面受年底前美元需求的例行性因素影响，另一 方面则与台湾扩大人民币业务后，资金持续外流有关。预料明日实质交投区将看在29.620-2 9.670。 “外资下午转为汇出，出口商看到(美元)29.620-29.630前波高点被突破，心态变成惜 售。”一本地银行交易员表示。 另一外商银行交易员则称，台湾利率偏低，在人民币业务逐渐扩大后，资金转向追逐利 率高，又具升值空间的人民币料是趋势，身为中间转换货币的美元，自然也偏强。 “我在台湾借信用贷款利率只要3%，买人民币去大陆定存，利率可到5-6%，又有升值机 会，两头赚。”该交易员说。 他们认为，台币兑美元实质交易不排除有贬向29.700价位的机会。 今日台币实质交易区间主要在29.600-29.649，上日在29.596-29.630。 台币兑美元此前收盘低位是在9月18日的29.752价位。 台湾股市周二收盘反弹，跟随美股、亚股涨势。 外资及陆资今日在台股买 超23.32亿台币，中止连三日卖超；上交易日修正后为卖超23.47亿台币。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币一个月天期的折价幅度扩大 ；一个月期远汇 尾盘报价来到29.552/29.568，上日尾盘则收报29.555。 本周全球重要经济数据以及事件分别为： 周三：美国FOMC宣布利率决定，美联储主席贝南克举行记者会、欧洲央行管委会和全体 会议，无利率决定发布、美国房屋开工年率、美国Markit服务业PMI、英国货币政策委员会 利率决定。 周四：日本央行公布利率决议、美国初请失业金人数、美国新屋销售年率、美国费城联 邦储备银行制造业指数。 周五：美国实质国内生产总值、美国企业获利、欧元区消费者信心指数、英国国内生产 总值。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.716 29.706 29.600-29.716 29.706 7.66 7.53 元太外汇经纪公司 29.702 29.700 29.615-29.702 29.700 1.826 2.56 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.095/-0.085 -0.055/-0.040 美元/台币六个月期 -0.290/-0.260 -0.265/-0.240 (完)