表格：外资在韩国股市买超171亿韩元，结束连续五日卖超

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔12月17日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超171亿韩元，结束了连续五日的卖超走势。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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12月17日 17.1 59.5 -76.5
12月16日 -62.4 86.4 -26.6
12月13日 -265.7 528.3 100.1
12月12日 -607.1 593.2 304.6
12月11日 -202.9 90.8 108.9
12月10日 -113.2 111.4 -3.0
12月 9日 83.3 80.8 -165.7
12月 6日 -76.7 40.7 30.1
12月 5日 -336.9 53.5 258.1
12月 4日 -337.9 161.1 298.5
12月 3日 -50.0 -168.4 224.9
12月 2日 53.6 -225.0 177.2
11月29日 89.2 -49.0 -52.7
11月28日 162.6 269.2 -417.6
11月27日 43.4 107.3 -101.0
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本月以来 -1,898.8 1,412.2 1,230.6
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今年以来 3,215.1 3,211.6 -3,747.6
---------------------------------------------(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。