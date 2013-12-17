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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 15:30 BJT

表格：外资在韩国股市买超171亿韩元，结束连续五日卖超

路透首尔12月17日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超171亿韩元，结束了连续五日的卖超走势。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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12月17日 17.1 59.5 -76.5

12月16日 -62.4 86.4 -26.6

12月13日 -265.7 528.3 100.1

12月12日 -607.1 593.2 304.6

12月11日 -202.9 90.8 108.9

12月10日 -113.2 111.4 -3.0

12月 9日 83.3 80.8 -165.7

12月 6日 -76.7 40.7 30.1

12月 5日 -336.9 53.5 258.1

12月 4日 -337.9 161.1 298.5

12月 3日 -50.0 -168.4 224.9

12月 2日 53.6 -225.0 177.2

11月29日 89.2 -49.0 -52.7

11月28日 162.6 269.2 -417.6

11月27日 43.4 107.3 -101.0

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本月以来 -1,898.8 1,412.2 1,230.6

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今年以来 3,215.1 3,211.6 -3,747.6

---------------------------------------------(完)
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