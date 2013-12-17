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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 15:32 BJT

韩国债市：公债价格小涨，外资流入引发空头回补

路透首尔12月17日 - 周二韩国公债价格收高，因外资强力流入，导致市场人士空头回补。

韩国10年期公债收益率 跌2.6个基点，3月三年期公债期货 收高0.09点至105.67。

12月三年期期货 收高0.03点，报105.85。该期约于周二到期。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 KTBc1* 105.85 105.82

10年期公债收益率 <KRTSY10Y=KQ 3.605% 3.631%

五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 3.235% 3.278%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华; 审校 石冠兰)
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