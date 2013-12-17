韩国债市：公债价格小涨，外资流入引发空头回补

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔12月17日 - 周二韩国公债价格收高，因外资强力流入，导致市场人士空头回补。
韩国10年期公债收益率 跌2.6个基点，3月三年期公债期货 收高0.09点至105.67。
12月三年期期货 收高0.03点，报105.85。该期约于周二到期。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 KTBc1* 105.85 105.82
10年期公债收益率 <KRTSY10Y=KQ 3.605% 3.631%
五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 3.235% 3.278%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华; 审校 石冠兰)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。