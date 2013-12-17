路透基点：11家银行参与富乔工业36亿台币贷款案--RLPC

路透香港12月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报道称，富乔工业股份有限公司36亿台币(1.215亿美元)五年期融资案已完成，参与银行有11家。

这11家银行包括牵头行兼簿记行台湾银行(6亿台币)，彰化银行和土地银行分别承贷5亿台币，共享牵头行头衔。其它参贷银行包括全国农业金库(4亿台币)、第一银行(3亿台币)、合作金库(3亿台币)、大众银行(3亿台币)、新光银行(2亿台币)、台湾企银(2亿台币)、上海商业储蓄银行(1.50亿台币)和台新银行(1.50亿台币)。

贷款签订将在周四举行。

富乔工业董事长为贷款担保人，以工厂和机械设备作抵押，此项贷款分为A部分30亿台币定期贷款和B部分6亿台币循环信贷。

两部分贷款利率均为90天期次级市场商票利率加码115个基点。

受邀银行可分三个层次参贷：承贷5亿台币及以上的银行获得牵头行头衔，前端费用为25个基点；承贷3-4.99亿台币的银行前端费用为20个基点；承贷2-2.99亿台币的银行获得10个基点的前端费用。

该贷款有15个基点的承诺费。

A部分贷款有一年的宽限期，分九次每半年不等额偿还：7%(1-8)、44%(9)。

A部分贷款用于2008年5月签署的38亿台币贷款再融资，B部分贷款用作营运资本。