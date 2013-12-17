路透基点：东华能源为宁波丙烷项目寻求30亿元人民币贷款--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港12月17日 - 汤森路透旗下基点报导，深圳上市公司东华能源周一公布，正寻求29.65亿元人民币(4.88亿美元)、期限最长为10年的银团贷款，用于一项丙烷生产项目。
东华能源称，中国国家开发银行在获得内部信贷批准后，将担任本融资案的牵头行。
根据公司网站，所筹款项将用于浙江宁波丙烷资源综合利用项目的一期建设。
东华能源称，本次贷款将通过其全资子公司宁波福基石化有限公司借入。
东华能源1月时称在寻求28亿元人民币贷款，包括期限不超过六年的22亿元项目融资，以及用作营运资金的6亿元一年期贷款，从中国工商银行苏州分行牵头的银团获得。
该公司并称，中国农业银行张家港市支行、交通银行、中国建设银行、中国工商银行、及国家开发银行苏州分行均考虑参贷。
一名当地银行消息人士称，该笔交易已于今年稍早完成。
该贷款由控股子公司张家港扬子江石化有限公司借入，所筹款项用于一项丙烷脱氢制丙烯项目，该项目年产120万吨丙烯。(完) (编译 王翔琼；审校 白云)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。