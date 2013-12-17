路透基点：东华能源为宁波丙烷项目寻求30亿元人民币贷款--RLPC

路透香港12月17日 - 汤森路透旗下基点报导，深圳上市公司东华能源周一公布，正寻求29.65亿元人民币(4.88亿美元)、期限最长为10年的银团贷款，用于一项丙烷生产项目。

东华能源称，中国国家开发银行在获得内部信贷批准后，将担任本融资案的牵头行。

根据公司网站，所筹款项将用于浙江宁波丙烷资源综合利用项目的一期建设。

东华能源称，本次贷款将通过其全资子公司宁波福基石化有限公司借入。

东华能源1月时称在寻求28亿元人民币贷款，包括期限不超过六年的22亿元项目融资，以及用作营运资金的6亿元一年期贷款，从中国工商银行苏州分行牵头的银团获得。

该公司并称，中国农业银行张家港市支行、交通银行、中国建设银行、中国工商银行、及国家开发银行苏州分行均考虑参贷。

一名当地银行消息人士称，该笔交易已于今年稍早完成。