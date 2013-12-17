离岸人民币：台湾金管会将开放传统人民币保单，初期采销量管控--消息

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北12月17日 - 三位知情消息人士周二透露，台湾金管会本周将公布传统人民币保单开放的相关规范，初期采取销售量管控，且各家保险公司的第一张传统人民币保单将采核准制，发布后即可送件申请。
一位消息人士表示，人民币还不是国际性货币，流动性不如美元、英镑及澳元，销售量将针对人民币资金去化管道着手规范，将以人民币资产占比及保单增加幅度等设算销售量公式。
“考量保单申请进度，能卖也是明年的事。”其中一位消息人士称。
另一位消息人士透露，以金管会设算公式估算，大型寿险公司一年传统人民币保单销售量最多可达70-80亿台币，总计全部寿险公司明年最多则可销售400亿台币。
经向金管会查询相关细节，金管会主秘林栋梁表示，尚待与保险局了解传统人民币保单开放的作业程序。
金管会自今年3月已开放投资型人民币保单，市场关注保户接受度较高的传统人民币保单开放进程。金管会主委曾铭宗9月间跟保险业者高层座谈时即承诺，年底前可望开放传统人民币保单。
台湾金融保险类指数 今天收高0.06%，表现不如台湾加权指数 的0.47%涨幅。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。