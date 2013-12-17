离岸人民币：台湾金管会将开放传统人民币保单，初期采销量管控--消息

路透台北12月17日 - 三位知情消息人士周二透露，台湾金管会本周将公布传统人民币保单开放的相关规范，初期采取销售量管控，且各家保险公司的第一张传统人民币保单将采核准制，发布后即可送件申请。

一位消息人士表示，人民币还不是国际性货币，流动性不如美元、英镑及澳元，销售量将针对人民币资金去化管道着手规范，将以人民币资产占比及保单增加幅度等设算销售量公式。

“考量保单申请进度，能卖也是明年的事。”其中一位消息人士称。

另一位消息人士透露，以金管会设算公式估算，大型寿险公司一年传统人民币保单销售量最多可达70-80亿台币，总计全部寿险公司明年最多则可销售400亿台币。

经向金管会查询相关细节，金管会主秘林栋梁表示，尚待与保险局了解传统人民币保单开放的作业程序。

金管会自今年3月已开放投资型人民币保单，市场关注保户接受度较高的传统人民币保单开放进程。金管会主委曾铭宗9月间跟保险业者高层座谈时即承诺，年底前可望开放传统人民币保单。