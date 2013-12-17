金属期市：伦铜从近两个月高点回撤，市场警惕观望美联储会议

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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“技术面来说，铜价接近起涨点了--如果突破7,320美元，就要开始上扬了。”他并称。
0756GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.05%至每吨7,286美元，回吐上日上升0.5%的涨幅。
LME期铜周一升至7,307.70美元，为10月23日以来高位。
上海期交所2月期铜合约 小涨0.16%，收报每吨51,450元人民币，之前触及五周来高点。
全球制造业和商业活动在12月出现扩张，新订单激增提振欧元区企业活动在年末来到高位，不过美国和中国制造业增长的速度放慢。
美国11月制造业产出连升第四个月，且各行业产出差不多全线增加，再度表明经济动能增加。
现货铜较指标期铜溢价CMCU0-3周一报30美元，为逾18个月来最高。
与此同时，持有金属的成本增加打击实货市场需求，根据上海金属网(Shmet)，中国保税仓库铜溢价下跌5美元至185/205美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 田建华)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。