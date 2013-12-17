中国商品：渤商所宣布启动跨境人民币结算业务，首推铁矿石与橡胶

路透香港/上海12月17日 - 总部位于中国天津的渤海商品交易所周二宣布，该交易所现货商品跨境交易人民币结算业务已全面启动，境内外企业可以通过交易所平台买卖现货商品，如铁矿石等工业原材料、菜籽油等生活资料，并以人民币结算进出口贸易。

渤商所目前已成为中国首个开展跨境人民币交易结算业务的非银行类机构，境内外企业可以通过其跨境电商平台，直接使用人民币结算来完成进出口贸易。

渤商所相关负责人表示，渤商所首批跨境交易品种为铁矿石与天然橡胶，两产品不久将陆续正式挂牌，待渤商所开通跨境交易后，境外生产商和贸易商可在这平台上实现直接贸易、直接定价和清算，相当于开辟了面向全球的线上自贸区。中国企业通过渤商所进行采购，亦可规避汇率风险。

目前，渤商所橡胶品种已率先在境内上市，铁矿石的征求意见稿也已在其官网发布。

渤商所董事长阎东升周二表示，期望将该交易所打造成网上自贸区，以互联网技术简化整体业务流程，采用人民币进行定价及结算，相比以往贸易方式，生产及贸易企业可简化整体业务流程，同时规避汇率波动所带来的汇兑风险，并协助中国争取大宗商品的定价权。

渤商所一位负责人在接受路透电话采访时称，以橡胶为例，目前渤商所的境外客户较多，以前只能通过在国内注册公司参与交易，今后在境外就可以用人民币直接进行交易。

“从政策上来说我们已经全部走通了，海外会员也已开始招募。”这位不愿透露姓名的交易所人士表示。

2013年月4月，中国人民银行正式批准渤商所开展现货商品跨境交易人民币结算业务，这在中国商品交易所中尚属首例。

中国央行的统计显示，今年1-10月，经常项目下跨境人民币结算金额达3.55万亿元人民币，以人民币结算的货物贸易额占海关进出口总额的比例，已由2012年同期的8.4%上升至10.9%。

渤商所并表示，中国银行 成为其跨境人民币结算业务的首家合作银行，该行国内外机构将全面开展相关业务的承接及市场开发工作。