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货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 16:17 BJT

香港股市：由升转跌创11月15日以来最低，关注美联储政策动向

路透12月17日 - 香港股市周二回吐稍早涨幅，终场下跌，美联储即将召开政策会议，可能决定刺激措施的命运，许多投资者对此保持审慎。

香港恒生指数 收低0.2%，报23,069.23点；恒生国企指数 收低0.4%。两指数均跌至11月15日以来最低。

预计周四亚洲市场开盘前，美联储将公布为期两日的政策会议结果。(完)
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