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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 15:59 BJT

路透调查：台湾11月外销订单或下滑，为五个月以来首次

* 预估中值：11月外销订单较上年同期下滑1.9%，10月为增3.2%

* 公布时间：12月20日0800GMT(当地时间周五下午4点)

路透台北12月17日 - 路透调查的预估中值显示，台湾11月外销订单预计较上年同期下滑1.9%，因主要市场需求放缓。

受最大市场中国大陆和美国消费者的强劲需求支撑，台湾10月外销订单增长3.2%，连续四个月增长。

台湾外销订单数据是亚洲出口产品及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先两至三个月。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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