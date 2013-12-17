路透调查：台湾11月外销订单或下滑，为五个月以来首次

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 预估中值：11月外销订单较上年同期下滑1.9%，10月为增3.2%
* 公布时间：12月20日0800GMT(当地时间周五下午4点)
路透台北12月17日 - 路透调查的预估中值显示，台湾11月外销订单预计较上年同期下滑1.9%，因主要市场需求放缓。
受最大市场中国大陆和美国消费者的强劲需求支撑，台湾10月外销订单增长3.2%，连续四个月增长。
台湾外销订单数据是亚洲出口产品及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先两至三个月。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。