《焦点》台湾亮起美元警示灯，央行外币调控“一石二鸟”

* 美元需求效应放大，但央行不愿任全职保姆

* 提示风险阻升台币，央行外币调控“一石二鸟”

* 区域连动或令美元短缺频繁

* 参与者多元预期带动流量增加

* 外币调度及风控能力急需加强

记者 林妙容

路透台北12月25日 - 面对今年最后两个月美元流动性严重不足，作为本地美元市场最大供应者的台湾央行却未能立即增援。在淡出“全职保姆”角色的背后，显示台湾央行美元供给策略的微调。

分析人士指出，央行适度调控美元释出力道，除了温和提醒金融业对未来开放前景的风险管控，也令需要美元的银行、寿险及企业转往市场，从而遏抑台币升值，可谓一石二鸟。为导引金融业者更具外币调度及避险能力，央行未来或将少点保护、多些贴近市场。

〞央行最在意的就是风险，这就有点像是央行在进行美元的压力测试，...以前大家都在港湾里游泳(受到央行调控市场的保护)，总不能突然让大家跑到大海里去游。〞凯基投顾总经分析师蔡耀德说。

台湾落后国际多年的国际金融业务，这两年因法规松绑，以及人民币业务开启的带动，突然间像是接上了天线，参与区域金融业务机会变多、变深，过去较少打交道的中资银行、外资客户，都成了名单上的往来对象。

随着这些业务的开启，作为国际主要流通货币，美元在台湾的流动性加快，加之大陆和台湾的美元报价出现高额利差，实质需求和套利机会造成台湾美元稀缺，价格线图出现大弯、陡峭的直线，让交易员看得心慌。

台湾本地美元拆借利率及大陆美元拆借利率走势比较图，请点选 r.reuters.com/nyp65v

〞中长期的story(故事)就是台湾还有很多新种国际业务要开放，美元的需求走高还处在初期，...它(央行)也会担心市场过份低估新种业务的影响力。〞蔡耀德说。

央行外汇局一高层官员面对路透询问时则避开了正面回答，仅强调风险控管是银行最重要的事，而央行在开办证券商外汇业务的函中，也明确提醒注意风险控管，〞央行随时关心市场的变化〞。

台湾金融研训院院长郑贞茂则认为，随着美国QE(量化宽松)退场启动，央行的外币调控暂时看不出重大改变，但比较像是〞温和提醒〞，在全球可能利率反转的时候，提前释放出讯号，从美元利率开始，要求市场更注意台湾与国际的连动。

这波美元流动性欠缺，开始率先发酵的美元/台币换汇(FX SWAP)市场 ，上周起已见价格趋缓，此前折价一度创五年最深；美元拆借市场报价 则仍在约两年高位震荡，周三一个月期 报价在1.05%/1.2%，较LIBOR 同天期溢价约95-100基点。

交易人士预期，新历年及农历年期前仍是传统美元需求旺季，加上美国QE已正式启动退场，短期仍对美元价格走高持高度谨慎态度，短线难以完全缓解。

**央行未雨绸缪阻升台币**

一民营金控高层表示，央行现在显然鼓励市场持有美元，一来是可以舒缓台币升值的压力，二是大陆美元短缺情形更为严重，太多厂商在台湾借了廉价美元拿到大陆使用，央行不愿成为廉价美元的套利资金池，也不希望两岸的点差不断扩大。

周三上海国际货币经纪公司的美元一个月期拆借利率报价 约在2.35/2.5%，与台湾约有130点的点差；而今年中以前，两岸同天期的美元拆借利率点差只有约30-50点。

〞人民币有升值预期，这相信央行也是看在眼里，两岸金融关系现在那么密切，台币升值压力变重，...它(央行)也要未雨绸缪。〞上述民营金控高层说。

他进一步解释，台湾是小型开放经济体，此前受美国影响大，现在和中国关系密切，中美之间有股拉扯力道，过去台币浮动不大，像是盯住美元一般，现在是不是和人民币关系愈来愈强值得观察。

一外资银行资深交易员也指出，QE退场让美元买盘增多，而季节性的因素令两岸三地的美元都短缺，不过可以看得出来台湾央行鼓励本地银行转往市场寻求美元的意图，这让台币贬值的速度加快。

台币兑美元至上日止已连贬11日，期间急跌约1.36%，直接掼破30元的重要整数关卡；但同期间韩元只贬了0.59%。人民币则在12月9日跳升突破6.08关口后，维持微升格局，而之后一天正是台币的这波起贬日。

虽然台湾央行一向宣称台币汇价由市场供需决定，近来并表态称央行对台币汇价并没有〞为所欲为的自由与能力〞，但因台湾出口今年来十分疲弱，经济成长率也不断下修，市场解读认为央行在未来一段时间仍偏好弱势台币。

长期来说，由于台湾从贸易到金融都跟大陆的互动更加紧密，这使得人民币升值带动台币升值的可能性升高。加以市场对人民币未来因国际化需求而升值的预期仍在，央行未来采取调控美元释出量达到阻升台币的效果，或更常成为调控工具。

〞看起来央行是希望强势美元，暗示台币贬值格局。不希望你把钱(美元)往外拆，顺势在外币利率上先动一下。〞郑贞茂说。

**美元新需求**

除美元业务外，今年台湾最重要的金融新种业务就是人民币。虽然人民币业务不是美元走贵的主因，却也是创造美元新需求的重要一环。

台湾在今年2月开启本地人民币业务，虽有成长迅速的存款量 支撑市场，但举凡人民币债券市场交易、寿险投信及证券商的人民币计价商品，以及个人及企业的人民币理财需求，都仍需中介货币--美元的调度。

台湾央行本周公布的11月外汇市场情况显示，美元/人民币外汇交易已连续三个月居本地第三货币交易对的首位，超越此前的美元/欧元及美元/日圆交易，11月占全月总交投量的15.1%，交投量约当868.14亿美元。

12月中旬向台北富邦银行香港分行融贷资金的深圳国际 财务总监谢日康表示，以前并不觉得台湾是可融资的市场，但这两年随着台湾银行参与一些中资企业的美元贷款及美元债，进一步认识了台湾的金融业，下一笔较大融资仍将与台湾金融业合作。

〞离岸的融资成本跟境内比至少有20-30%的差距，...预期未来会有愈来愈多的合作。〞他说。

此外，银行业区域业务逐渐深化，证券商及票券商受惠法令开放，下半年起陆续开始得以交易外币有价证券，都需要从市场调度美元资金做为自有部位。虽然初期规模尚小，但预料未来取得交易经验后，其部位将陆续加大。这个外币市场的新参与者同样推升了美元需求。

〞现在证券商跟票券商都很关心美元短缺的问题，因为我们没有自有资金，都要靠市场提供。〞一票券商主管称。

**外币风控能力急迫**

随着两岸金融紧密程度更甚以往，明后年预期银行、证券商西进设立分支机构将愈来愈多，大陆也预告可能开放个人投资海外股市(包括台湾)，金流往来两岸三地预期只增不减，人民币业务成长的同时，中介货币美元调度需求将同步增高。

金融机构若未能习惯脱离央行呵护，重归市场机制，后续业务发展或将面临障碍。

一位大型公股银行主管指出，大中华区的金融业务往来愈来愈紧密，由于台湾的美元融资成本较香港及大陆低廉，香港一些私募基金和投顾在企业寻求谘询时，也推荐企业至台湾融资，加速了资金流动的速度。

她并称，该行特别下发书面通知，要求总行、分行、资金调度及交易各部门共同注意价格风险，并要求放贷利率必须反应资金成本，跟客户议价时必须更为谨慎。

多数市场人士都同意，美元其实没那么短缺，是市场预期心理使然。但风控能力愈强，就愈能打消市场的预期心理，也不用过分担心央行的美元供给量能。

而这波市场震荡已令多数银行注意到风险。一大型金控的全球资本处主管就称，现在银行采取的策略即是多元化外币资金来源，走出去，不以央行为唯一的美元供应来源。

一些在海外有分行的台湾银行，也转由海外分行由欧美调度美元。但市场人士指出，虽然海外美元拆借利率的指标LIBOR报价仍低，但国际资讯透明、传播快速，外资行拆给台湾同业的利率随台湾本地利率扬升一段时间，也跟着扶摇直上，让台湾占不到什么便宜。

上述大型金控主管并表示，银行过往虽有央行支撑美元流动性，但毕竟仍有外币调度及交易经验；但对于证券商而言，过去没有多元币别的调度经验，现在又开始OSU(国际证券业务)，其承受的风险更高。