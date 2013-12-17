欧洲金融：欧洲银行业大买本国公债，“恶性循环”越陷越深

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
* 欧洲银行业管理局发布欧盟主要银行数据
* 银行业购买本国公债量增加
* 截止6月底，平均核心资本充足率为11.7%
* 银行业已经剥离8,170亿欧元的风险权重资产
路透伦敦12月16日 - 自2011年以来，欧洲银行业在资产负债表上增加了大量政府公债，这帮助它们轻松盈利，不过也使得体质虚弱的银行与财政摇摇欲坠的政府互相绑定在“恶性循环”中越陷越深。
欧元区债务危机表明，银行持有本国公债可能招致巨大亏损，如果银行需要救援，这反过来又会危及政府财政。
决策者一直试图减轻银行业与政府之间的互相曝险局面，因为危机时期它们会彼此拖累。
不过欧洲银行业管理局(EBA)周一表示，在2010年12月和2013年6月之间，受困国家的国内银行持有本国公债量出现“大幅增长”。
EBA发布的数据显示，主要银行的主权债务净曝险仓位在2011年减少9%，但在截止今年6月的18个月中却增长9.3%至1.59万亿(兆)欧元(2.19万万亿美元)。
数据证实了很多人的猜测--银行业，尤其是意大利和西班牙的银行，一直利用欧洲央行的廉价资金来购入更多本国债券。这种回报丰厚的利差交易也帮助政府以可持续的速度为赤字融资。
根据EBA的调查，今年6月，欧洲64家主要银行持有1,990亿欧元西班牙政府公债，其中的89%握在西班牙银行业者手中，高过2010年12月的比例78%。
在这64家持有的2,740亿欧元意大利公债中，意大利银行业者持有比例为76%，高于此前的59%。
爱尔兰、希腊、塞浦路斯、英国的数据也很高，其中芬兰是唯一处于单位数的国家，为6%。
由于自2011年以来没有泛欧盟银行业压力测试，而下次测试结果要明年10月才会出炉，因此EBA希望分析师挖掘数据并运行自我检查，以改善投资者信心和该地区银行业财务状况。
其表示如果更关注国内层面，会发现数据证实银行业的资本状况更好了。
自数据上次更新的2011年12月至今年6月之间，银行核心缓冲资本增加了800亿欧元。
加上风险加权资产削减8,170亿欧元（尤其是证券化的债务和衍生品），这使得平均核心资本缓冲比例达到11.7%，高于2011年底的10%。(完) (编译 朱晓军/石冠兰; 审校 田建华)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选