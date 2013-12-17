全球金市：金价连续第三日持坚，等待美联储会议结果

“我认为如果美联储明天不采取行动的话，近期空头回补带动的涨势可能会更甚，”一名驻香港的贵金属交易商称。“空仓规模处于数年高位，从上市交易基金流出的资金仍然偏高。很明显市场人气仍然偏空。”

0756GMT，现货金 上升0.7%至每盎司1,245.90美元，现货银 攀涨近1%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示，对冲基金和基金经理的美国黄金期货和期权空头仓位接近七年半高点。

“鉴于近期纽约商品期货交易所(COMEX)的数据显示，投机客仍持有大量黄金空仓，因此在美联储会议结束后，我们将更倾向投资黄金。临近年底可能导致一波投机性空头回补，这将支撑金价，”汇丰分析师在报告中称。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量减少8.70吨至818.90吨，为10月21日以来最大降幅。

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价格 变动 涨跌% 年初迄今

涨跌%

现货金 1245.9 8.1 0.65 -25.6

现货银 20.11 0.18 0.9 -33.59

现货铂金 1359.75 2 0.15 -11.42

现货钯金 715.75 2 0.28 3.43

COMEX期金 1245.8 1.4 0.11 -25.66

COMEX期银 20.115 0.01 0.07 -33.64

汇率

欧元/美元 1.3779

美元指数 79.991

(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金